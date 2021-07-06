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滴滴出行App違反蒐集使用個人資訊 遭中國網信辦要求下架
日前才在紐交所掛牌上市，滴滴卻遭中國國家互聯網信息辦公室 (簡稱網信辦)以嚴重違法違規為由，勒令要求將其推出的滴滴出行App下架。
依照網信辦說明，滴滴出行App因為涉及嚴重違法違規收集使用個人資訊問題，因此依照中華人民共和國網絡安全法要求下架，並且要求滴滴依照國家標準調整，以利保障用戶個人資訊安全。
滴滴在後續回應，表示將配合網信辦要求調整App使用模式。
在此之前，網信辦便以避免國家數據安全風險外洩為由，透過網絡安全審查辦公室依照網絡安全審查辦法，對滴滴展開網路安全審查，並且在稍早以嚴重違法違規為由，勒令要求將其推出的滴滴出行App下架。
而此次滴滴遭網路安全審查，有說法指稱可能與泄露中國道路交通數據給美國有關，但滴滴副總裁李敏則對此說法反駁，強調所有中國用戶數據均存放在中國境內伺服器，並未將數據開放美國境內使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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