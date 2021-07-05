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先聚焦筆電發展 Qualcomm暫時不會將NUVIA技術應用在伺服器或手機產品

聯合新聞網 / 楊又肇

正式接手成為Qualcomm第四任執行長後，Cristiano Amon在接受路透新聞採訪時，再次提及目前已經完成收購的NUVIA日後發展佈局。

雖然並未提及進一步細節，Cristiano Amon表示將會藉由NUVIA技術擴展筆電產品應用佈局，同時也強調將可讓筆電有更大運算效能成長。

從目前來看，Qualcomm收購NUVIA的目的除了強化筆電產品佈局，藉此與蘋果等業者在以Arm架構打造處理器產品發展中競爭，甚至包含降低處理器產品過度依賴Arm半客製化設計方案，進而提高過去強調的客製化設計能力。

而透過導入NUVIA旗下Phoenix核心設計，預期Qualcomm接下來應用在筆電產品的處理器產品，將可在每周期指令 (IPC，instructions per cycle)效能表現提升40-50%，並且讓整體電力功耗能進一步降低。

同時，隨著持續與微軟深度合作，新版Windows 11也加入針對Windows on Snapdragon硬體設計方案，藉此強化其常時連網筆電市場佈局。

但收購NUVIA並不代表未來Qualcomm與Arm之間合作關係將疏遠，反而是會基於產品需求決定採用Arm設計方案，或是以NUVIA技術打造，意味Qualcomm未來在產品設計將有更大彈性。

不過，目前Qualcomm並未計畫以NUVIA技術打造運算效能有更高需求的伺服器處理器產品，另外也尚未計畫以此打造手機處理器產品，但仍會維持NUVIA先前對外合作關係，將技術授權其他業者使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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