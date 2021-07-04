連署資料顯示約90%比例蘋果員工 希望能長期在家彈性辦公方式

蘋果日前已經公布準備在9月施行的全新辦公模式，將要求員工一週內至少有三天必須回到辦公室工作，但不少蘋果員工後續發起連署，希望向公司爭取更充分的彈性辦公模式。而在由蘋果內部員工發起連署結果裡，顯示多數人希望公司採取可以長期在家彈性辦公方式。

依照The Verge網站取得資料顯示，此項由蘋果內部員工發起連署是透過Slack進行，總計約1749人參與，其中高達90%比例希望公司採取彈性辦公模式，其中包含能無限期居家辦公。

而在參與連署的58.5%比例員工認為同事可能會因為公司無法採彈性辦公而離開，同時也有36.7%比例員工認為自己會在公司未考慮彈性辦公模式後離開。

此項連署還包含約24名蘋果員工個人聲明，並且在6月中寄給蘋果執行長Tim Cook，以及人事長Deirdre O'Brien。雖然蘋果在後續並未明確說明是否同意員工可選擇長時間在家遠距辦公，但從Deirdre O'Brien後續向內部員工說明，採彈性辦公模式對於蘋果日後發展相當重要，顯示確實採納員工反饋意見做出調整。

從整體來看，蘋果依然傾向員工可以返回辦公室工作，原因顯然與部分研發相關工作依然需要在特定環境下才能順利完成有關，同時即便近期傳出讓部分Apple Store直營通路員工可在家提供線上客服、技術支援等服務，但部分員工依然需要在直營通路現場提供服務，因此難以全面採取遠距工作模式，僅能像多數科技業者選擇以部分彈性工作方式運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》