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Google以Google Pay會員卡功能 打造數位疫苗紀錄卡

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著美國境內越來越多人完成施打疫苗Google宣布將運用Google Pay的Passes API，讓Android手機可以變成數位疫苗紀錄卡，藉此作為方便隨身攜帶的疫苗施打憑證，以利進出特定場所時作為證明。

Google此項功能是利用過去在Google Pay服務中提供的會員卡功能為基礎，將開放地方醫療機構、政府機構利用API串接設計，藉此打造符合各地需求的數位疫苗紀錄卡。

而依照Google說明，以此API打造的數位疫苗紀錄卡僅會存放在個人手機端，並不會送上雲端同步，更不會作為廣告等用途，或是提供第三方業者使用。但未與雲端同步情況下，意味使用者如果更換手機，就必須重新綁定資料。

同時，為了方便使用者在任何情況下出示此紀錄卡，無須使用網路連線即可開啟 (畢竟是直接存放在手機端)，除非使用者手機沒電，否則都能在正常情況下使用，但作業系統至少要在Android 5.0版本以上。

目前此項功能僅先在美國境內提供使用，但Google表示未來也會開放全球更多地區使用，但主要還是會看各地區對於疫苗施打情況，以及相關證明認定辦法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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