Spotify將進軍演出票務市場？擴展音樂歌手、創作者合作關係
The Information網站取得消息指稱，Spotify未來可能準備進軍表演票務市場，未來可能藉此擴展與音樂歌手、創作者之間合作關係。
依照消息指稱，Spotify此項業務將藉由內部服務使用數據，藉此分析不同合作歌手、創作者提供音樂內容被播放使用狀況，讓這些歌手、創作者能透過售票演唱會等展演活動吸引更多粉絲參與，不僅能進一步協助歌手、創作者與粉絲有更大互動，同時也能藉由門票銷售業務讓雙方都能獲利。
不過，售票獲利對於Spotify而言，自然只是諸多利益的一部分，更重要的是可以透過這樣的方式與歌手、創作者有更進一步合作，對於未來持續推廣其串流音樂服務，甚至是Podcast內容業務都能有更大助力。
在此之前，Spotify其實也已經舉辦不少場音樂活動，其中也是透過內部數據分析近期廣受歡迎音樂內容，藉此邀請合適的歌手、創作者參與演出，因此未來如果將此類活動形式走向業務發展，或許也會成為Spotify未來發展重要動能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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