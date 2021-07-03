微軟收購AT&T網路雲端平台技術 強化進軍電信雲應用發展能力

微軟宣布從美國電信業者AT&T手中收購其網路雲端平台技術，未來將整合進微軟旗下雲端電信業務方案Azure for Operators，同時AT&T現有5G行動網路業務與工程人員也將隨著移轉至微軟，並且由微軟負責維護AT&T 5G網路架構。

實際上，微軟過去與AT&T就已經維持深度合作，而此次交易將強化微軟進軍5G行動網路應用發展能力，另一方也能使AT&T獲得更多Azure雲端服務平台技術資源，其中包含人工智慧、邊緣運算等應用內容，同時AT&T旗下網路雲、行動網路都會在未來三年內託管於Azure雲端服務平台運作。

而在此項交易中，微軟更可從AT&T手中取得5G電信網路相關技術與專利資產，未來將更有利於推動旗下Azure for Operators服務，藉此提升5G網路應用服務發展能力。而對於AT&T優勢則在於可藉由Azure for Operators降低原本5G網路維護成本，僅需專注在提供網路服務等營運。

在此之前，微軟也在去年接連收購雲端行動網路平台服務Affirmed，以及雲端虛擬網路業者Metaswitch，藉此強化Azure for Operators服務項目，而此次收購AT&T網路雲端平台技術，更能提升網路虛擬化以及在電信雲端技術堆疊效益。

除了微軟，目前Google也積極透過Google Cloud服務進軍電信網路平台服務，例如近期便與SpaceX旗下衛星網路服務Starlink合作，同時也宣布與NVIDIA合作擴展電信雲應用佈局，稍早更宣布加入O-RAN開放電信設備聯盟，藉此強化Anthos for Telecom業務方案發展。

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