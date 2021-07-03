快訊

北市市場專案再增5確診 北農、環南市場共累計達205例

他自封「平鎮地下市長」桃園30里長集體貪汙判重刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微軟收購AT&T網路雲端平台技術 強化進軍電信雲應用發展能力

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟宣布從美國電信業者AT&T手中收購其網路雲端平台技術，未來將整合進微軟旗下雲端電信業務方案Azure for Operators，同時AT&T現有5G行動網路業務與工程人員也將隨著移轉至微軟，並且由微軟負責維護AT&T 5G網路架構。

實際上，微軟過去與AT&T就已經維持深度合作，而此次交易將強化微軟進軍5G行動網路應用發展能力，另一方也能使AT&T獲得更多Azure雲端服務平台技術資源，其中包含人工智慧、邊緣運算等應用內容，同時AT&T旗下網路雲、行動網路都會在未來三年內託管於Azure雲端服務平台運作。

而在此項交易中，微軟更可從AT&T手中取得5G電信網路相關技術與專利資產，未來將更有利於推動旗下Azure for Operators服務，藉此提升5G網路應用服務發展能力。而對於AT&T優勢則在於可藉由Azure for Operators降低原本5G網路維護成本，僅需專注在提供網路服務等營運。

在此之前，微軟也在去年接連收購雲端行動網路平台服務Affirmed，以及雲端虛擬網路業者Metaswitch，藉此強化Azure for Operators服務項目，而此次收購AT&T網路雲端平台技術，更能提升網路虛擬化以及在電信雲端技術堆疊效益。

除了微軟，目前Google也積極透過Google Cloud服務進軍電信網路平台服務，例如近期便與SpaceX旗下衛星網路服務Starlink合作，同時也宣布與NVIDIA合作擴展電信雲應用佈局，稍早更宣布加入O-RAN開放電信設備聯盟，藉此強化Anthos for Telecom業務方案發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 SpaceX 微軟 雲端

延伸閱讀

微軟公布Windows 11 Insider Preview預覽版 教你如何下載安裝！

曾主宰人類30年恐懼的微軟藍白當機畫面 Windows 11幫它穿新衣繼續陪伴大家

宏碁資訊事業配息3.5元 拚上櫃

那斯達克創新高 科技股再起

相關新聞

飛行車完成首次跨市35分鐘試飛 外形隨時可轉換如變形金剛

斯洛伐克公司Klein Vision研發的飛行車AirCar在6月28日完成首次跨城市飛行，以35分鐘時間從尼特拉（Nitra）國際機場飛到布拉迪斯拉發（Bratislava）國際機場。

考量更多人習慣線上購物 傳蘋果將使Apple Store員工採部分遠距工作

彭博新聞取得消息指稱，蘋果可能因應接下來有更多人傾向透過網路購物消費，因此希望讓Apple Store通路員工採取部分在店內工作，而部分採遠距工作模式。

Cristiano Amon正式接手成為Qualcomm第四任執行長

如先前公告消息，Qualcomm總裁Cristiano Amon從即日起正式接任成為第四任執行長，未來將繼續推動5G網路協助產業進行數位化轉型。

微軟收購AT&T網路雲端平台技術 強化進軍電信雲應用發展能力

微軟宣布從美國電信業者AT&T手中收購其網路雲端平台技術，未來將整合進微軟旗下雲端電信業務方案Azure for Operators，同時AT&T現有5G行動網路業務與工程人員也將隨著移轉至微軟，並且由微軟負責維護AT&T 5G網路架構。

Spotify將進軍演出票務市場？擴展音樂歌手、創作者合作關係

The Information網站取得消息指稱，Spotify未來可能準備進軍表演票務市場，未來可能藉此擴展與音樂歌手、創作者之間合作關係。

Google以Google Pay會員卡功能 打造數位疫苗紀錄卡

隨著美國境內越來越多人完成施打疫苗，Google宣布將運用Google Pay的Passes API，讓Android手機可以變成數位疫苗紀錄卡，藉此作為方便隨身攜帶的疫苗施打憑證，以利進出特定場所時作為證明。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。