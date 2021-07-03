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Cristiano Amon正式接手成為Qualcomm第四任執行長

聯合新聞網 / 楊又肇

如先前公告消息Qualcomm總裁Cristiano Amon從即日起正式接任成為第四任執行長，未來將繼續推動5G網路協助產業進行數位化轉型。

接手成為Qualcomm第四任執行長後，Cristiano Amon表示將持續帶領Qualcomm推動5G網路技術發展，並且將從手機、主流裝置擴展到更多終端裝置，同時藉由實現萬物與雲端連接目標，加速更多產業進行數位化轉型，更預期將與Qualcomm在全球超過4萬1000名員工共同創造能徹底改變人們生活、工作與彼此聯繫模式的技術。

Cristiano Amon目前將同時擔任Qualcomm總裁暨執行長身分，並且同時在公司董事會任職。

在此之前，Cristiano Amon曾擔任巴西無線營運商Vésper技術長，後續也先後在NEC、Ericsson及Velocom擔任管理職位，並且在1995年加入Qualcomm擔任工程師，更在任職期間擔任數個領導職位，協助確立公司的策略方向。

而從2018年起成為Qualcomm總裁，Cristiano Amon更協助推動Qualcomm技術成長，因此未來接手擔任Qualcomm新任執行長，預期將能繼續帶領公司在行動網路技術維持領先地位。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

巴西 Qualcomm

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