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考量更多人習慣線上購物 傳蘋果將使Apple Store員工採部分遠距工作

聯合新聞網 / 楊又肇

彭博新聞取得消息指稱，蘋果可能因應接下來有更多人傾向透過網路購物消費，因此希望讓Apple Store通路員工採取部分在店內工作，而部分採遠距工作模式。

其中，回到店內工作的員工將像過往一樣提供產品銷售，以及技術支援相關服務，而在家遠距辦公的員工則會負責線上客服與技術支援等工作事項。

而目前蘋果預期擴大這樣的工作安排，以利下半年推出新款iPhone、iPad及Mac機種時，可能會有更大實體通路與線上購物銷售服務需求，因此也將要求員工提前做好準備。

不過，蘋果方面並未對此傳聞作任何回應。

在先前疫情較為嚴重時，其實蘋果就曾安排Apple Store員工居家工作處理客服與技術支援事宜，而在近期疫情趨緩之後，蘋果則開始讓部分Apple Store直營通路陸續恢復開門營業。此次傳出未來可能會採取混合模式，似乎凸顯近年受到疫情影響，越來越多人習慣透過網路購物，進而減少前往實體通路購買商品比例，因此希望將更多人力用於支撐線上購物服務與後續客服資源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 Apple

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