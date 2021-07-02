飛行車完成首次跨市35分鐘試飛 外形隨時可轉換如變形金剛

斯洛伐克公司Klein Vision研發的飛行車AirCar在6月28日完成首次跨城市飛行，以35分鐘時間從尼特拉（Nitra）國際機場飛到布拉迪斯拉發（Bratislava）國際機場。

AirCar的研發者克萊因（Stefan Klein）表示，這部飛行車可以在2,500米的高空，飛行約1,000公里。

跑車飛機二合一

AirCar的外形隨時可變，一時可以是跑車，一時又是飛機，從飛機模式轉為汽車模式僅需時3分鐘，在司機按下按鈕後，車身兩旁機翼會向上收起，然後會放置在車的兩側，變成汽車。

↓AirCar試飛影片

AirCar迄今已完成逾40小時試飛。它空中航行速度達時速170公里，可承載2人，合計體重限制為200公斤。與無人駕駛的空中的士原型機不同，AirCar不能垂直起飛，需要跑道助跑。

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文章授權轉載自《香港01》

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