傳蘋果今年斥資3億美元採購Google Cloud服務 成為最大客戶

Information網站報導指稱，蘋果今年已經斥資3億美元購買Google Cloud服務，成為目前Google Cloud最大客戶。

蘋果除了自行建造自有資料中心推行iCloud等雲端服務，但同時也與AWS、Google Cloud等公有雲業者合作，藉此支撐iCloud等雲端服務龐大使用量，其中包含照片、檔案及個人訊息等服務，同時也包含蘋果裝置間連動操作、二次認證，乃至於今年在WWDC 2021期間宣布推出著重隱私保護的iCloud+服務。

過去蘋果主要是向AWS採購雲端儲存空間服務，但從2016年起加入使用Google Cloud服務。而斥資3億美元購買Google Cloud服務，使得蘋果成為Google Cloud最大客戶，顯然也將使Google Cloud業務成長。

相關消息指出，Google Cloud內部將蘋果採購項目以「BigFoot」，同時目前Google Cloud第二大客戶則是字節跳動 (ByDance)，但實際使用資料儲存量約為500 Petabytes，大致為蘋果使用容量8 Exabytes的1/16左右。

除了支撐蘋果龐大儲存用量，以及對應TikTok與Spotify等網路服務運作，Google Cloud執行長Thomas Kurian日前也透露YouTube內容已經從內部伺服器逐漸移轉至Google Cloud雲端服務，藉此凸顯Google Cloud網路服務吞吐流量能力，並且能對應絕大多數企業上雲的流量負載需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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