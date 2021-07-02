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Google希望透過網路資源協助 解決疫情下的困頓家庭食物短缺問題

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然對於許多人在此波疫情受到影響不大，或僅只是面臨工作、生活模式改變，但對於部分家庭可能會面臨收入短缺而出現食物不足問題，因此Google希望透過網路方式解決此類問題。

依照非營利組織賑濟美國 (Feeding America)統計數據，全球在2020年就有4500萬人面臨食物不足危機，相比2019年更增加30%比例，而其中有多達1500萬人是年齡還小的兒童，甚至在美國地區更出現每8個家庭就有一家面臨食物不足情況。

會有這樣的情況，主要與疫情影響工作、上課等情況有關，造成許多經濟困頓家庭面臨更大挑戰，因此Google希望透過網路社群管道，讓更多人可以透過網路快速找到鄰近提供免費食物地點，其中包含藉由Google Maps標示提供食物地點所在位置，或是透過YouTube傳達目前食物不足問題，希望讓更多公益組織加入援助。

目前Google已經與No Kid Hungry、FoodFinder及美國農業部等非營利組織、政府機構合作，分別在美國境內提供9萬個提供免費食物地點，讓各地區使用者能更快找到供給免費食物的單位所在位置，同時也提供聯繫電話、營運時間，以及標示食物供給對象等細節。

此外，Google也計畫透過此服務匯集更多援助資源，藉此協助更多人解決食物不足等問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 Google

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