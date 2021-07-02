快訊

指揮中心：莫德納第二批41萬劑疫苗 將提早到5日撥發

華航女機師載莫德納回台 39天回不了家的豁達告白

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球資訊網發明者Tim Berners-Lee以NFT形式拍賣網頁編碼 最終以540萬美元賣出

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Tim Berners-Lee
▲Tim Berners-Lee

日前全球資訊網 (WWW,World Wide Web)發明者Tim Berners-Lee將過去在1990年至1991年間編寫程式碼透過NFT (非同質化代幣)形式拍賣後，稍早透過蘇富比 (Sotheby's)透過「This Changed Everything」名稱拍賣，並且以1000美元起標，最終則以540萬美元成交 (約等同新台幣1.52億元)。

此次以NFT形式拍賣的程式碼相關內容，包含具備原始時間戳記的文件，其中包含由Tim Berners-Lee編寫約9555行的程式碼內容，另外也包含程式碼實際執行結果影片，以及Tim Berners-Lee詳述介紹編碼內容與創作想法的信件，另外還包含Tim Berners-Lee的數位化簽名等。

不過，部分看法則認為Tim Berners-Lee作法不符合當初全球資訊網強調免費開放的精神，而Tim Berners-Lee對此則認為自己出售內容實際上只是一張以Python編寫的圖片，甚至編碼內容還是自己完成撰寫，同時也有個人數位化簽名，同時強調這樣的情況就跟自己過去也出過書一樣，實際上並不影響全球資訊網原本主張開放精神。

先前Twitter執行長Jack Dosey以曾將個人在Twitter上第一則推文以NFT形式出售，並且以275.5萬美元價格賣出，而全球第一個取得公民權的機器人「Sophia」創作畫作，日前也透過NFT形式以688888美元等值價格成交。

另外，數位藝術家Beeple以2007年5月1日至2021年1月7日間累積創作5000張畫作拼貼作品《Everydays：The First 5000 Days》，一樣是以NFT形式於佳世得拍賣，成交金額高達6930萬美元。

但從近期藉由NFT形式拍賣的數位「收藏品」出售價格已經出現明顯下滑，因此有可能出現先前不少看法預期會有的泡沫化後崩盤現象。

▲Tim Berners-Lee
▲Tim Berners-Lee

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘇富比 藝術家

延伸閱讀

東南亞掀數位資產淘金潮

1000美元起標！WWW之父Tim Berners-Lee 將把第一個網路瀏覽器程式碼用NFT出售

NFT數位藝術夯 蘇富比網拍專場連預展都跨國虛擬

杜拜全裸美女團事件！攝影師賣幕後花絮 還能「一起互動」

相關新聞

網路之父WWW原始源代碼NFT拍賣 成交價1.52億元

蘇富比（Sotheby’s）周三拍賣全球資訊網（WWW）原始源代碼的NFT（非同質化代幣）加密收藏品，競標起價1,000...

滴滴於紐交所正式掛牌上市 市值一度攀爬至近800億美元

滴滴 (DiDi)今日 (6/30)正式宣布在紐交所掛牌上市，股票代碼為「DIDI」，並且以每股價格為14美元，總計發行3.17億股美國存託股份 (ADS)，相比6月初公布發行計畫約多出10%。

全球資訊網發明者Tim Berners-Lee以NFT形式拍賣網頁編碼 最終以540萬美元賣出

日前全球資訊網 (WWW,World Wide Web)發明者Tim Berners-Lee將過去在1990年至1991年間編寫程式碼透過NFT (非同質化代幣)形式拍賣後，稍早透過蘇富比 (Sotheby's)透過「This Changed Everything」名稱拍賣，並且以1000美元起標，最終則以540萬美元成交 (約等同新台幣1.52億元)。

Google希望透過網路資源協助 解決疫情下的困頓家庭食物短缺問題

雖然對於許多人在此波疫情受到影響不大，或僅只是面臨工作、生活模式改變，但對於部分家庭可能會面臨收入短缺而出現食物不足問題，因此Google希望透過網路方式解決此類問題。

Dropbox從過往線上儲存服務轉型 攜手聯強國際擴展線上協作平台服務

在今日 (6/30)說明中，Dropbox確定由聯強國際成為台灣第一家代理商，未來將由聯強國際負責在台提供、推廣Dropbox Business與HelloSign等商用服務，並且提供相關技術支援服務。

GitHub與OpenAI合作 讓程式能自己編寫程式內容

目前隸屬微軟的軟體原始碼託管平台GitHub，稍早宣布與非營利人工智慧研究組織OpenAI共同發表GitHub Copilot技術預覽版本，可依照工程人員撰寫程式編碼，進而提出整行，或是完整程式編碼內容撰寫建議，藉此讓工程人員可以更快完成編碼作業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。