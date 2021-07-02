全球資訊網發明者Tim Berners-Lee以NFT形式拍賣網頁編碼 最終以540萬美元賣出

日前全球資訊網 (WWW,World Wide Web)發明者Tim Berners-Lee將過去在1990年至1991年間編寫程式碼透過NFT (非同質化代幣)形式拍賣後，稍早透過蘇富比 (Sotheby's)透過「This Changed Everything」名稱拍賣，並且以1000美元起標，最終則以540萬美元成交 (約等同新台幣1.52億元)。

此次以NFT形式拍賣的程式碼相關內容，包含具備原始時間戳記的文件，其中包含由Tim Berners-Lee編寫約9555行的程式碼內容，另外也包含程式碼實際執行結果影片，以及Tim Berners-Lee詳述介紹編碼內容與創作想法的信件，另外還包含Tim Berners-Lee的數位化簽名等。

不過，部分看法則認為Tim Berners-Lee作法不符合當初全球資訊網強調免費開放的精神，而Tim Berners-Lee對此則認為自己出售內容實際上只是一張以Python編寫的圖片，甚至編碼內容還是自己完成撰寫，同時也有個人數位化簽名，同時強調這樣的情況就跟自己過去也出過書一樣，實際上並不影響全球資訊網原本主張開放精神。

先前Twitter執行長Jack Dosey以曾將個人在Twitter上第一則推文以NFT形式出售，並且以275.5萬美元價格賣出，而全球第一個取得公民權的機器人「Sophia」創作畫作，日前也透過NFT形式以688888美元等值價格成交。

另外，數位藝術家Beeple以2007年5月1日至2021年1月7日間累積創作5000張畫作拼貼作品《Everydays：The First 5000 Days》，一樣是以NFT形式於佳世得拍賣，成交金額高達6930萬美元。

但從近期藉由NFT形式拍賣的數位「收藏品」出售價格已經出現明顯下滑，因此有可能出現先前不少看法預期會有的泡沫化後崩盤現象。

▲Tim Berners-Lee

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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