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滴滴於紐交所正式掛牌上市 市值一度攀爬至近800億美元

聯合新聞網 / 楊又肇

滴滴 (DiDi)今日 (6/30)正式宣布在紐交所掛牌上市，股票代碼為「DIDI」，並且以每股價格為14美元，總計發行3.17億股美國存託股份 (ADS)，相比6月初公布發行計畫約多出10%。

原本此次掛牌上市中，滴滴計畫額外募資44億美元，藉此讓市值可達670億美元，而開盤後即以每股16.65美元價格出售，使得滴滴市值一度攀爬至接近800億美元規模，但隨後則降回每股14美元左右價格。

而顯然是考量疫情影響因素，滴滴此次在紐交所掛牌上市，並未特別舉辦媒體發表活動，同時也未像其他業者掛牌上市舉辦敲鐘儀式，僅透過新聞稿形式對外說明

依照先前說明，滴滴表示掛牌募股籌得資金，約30%比例會用於擴大中國之外的國際市場業務，另外30%比例則會用於共享移動、電動車與自駕技術發展，而其中20%比例則會用於開發新產品，以及擴展現有產品體驗，其餘資金則預計用於營運需求，以及潛在投資。

從2012年成立以來，目前滴滴已經進駐中國等15個國家地區、超過4000個城市，分別提供線上預約車輛、計程車、順風車、共享單車、共享電動單車、代駕、車輛服務、貨運、金融等業務，同時也投入自動駕駛技術發展。

在招股說明中，滴滴說明未來旗下四個核心戰略，分別為共享出行平台、車輛服務網路、電動車，以及自動駕駛，而三大業務則包含線上預約車輛、計程車、順風車與代駕在內的中國境內業務，以及包含國際線上叫車及外送等項目的國際業務，而共享單車、電動單車、車輛服務、貨運、金融，以及自動駕駛則歸類在其他業務項目。

滴滴過去曾在2018年1月宣布進軍台灣，並且由樂迪科技宣布獨家代理台灣業務，分別與全國車隊合作「滴滴計程車」租賃服務，同時也將與加入合作民眾車輛提供座位共享的「滴滴順風車」服務，但後續因違法超收分擔油資以外金額，因此被視為「營利行為」遭開罰新台幣4.3億元，之後則在4月下架。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

共享單車 計程車 疫情 滴滴出行

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