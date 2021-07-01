預計秋季重返辦公室 Uber允許員工有更大彈性選擇工作模式

Uber稍早透過內部信件告知員工將在今年秋季恢復回到辦公室工作模式，同時確定讓員工維持50%比例回到辦公室工作時間的彈性。

依照Uber人事長Nikki Krishnamurthy說明，將在後疫情時代讓員工有更大彈性辦公模式，例如員工選擇在一週內回到辦公室工作，隔週即可在家辦公，或是一週內有三天在辦公室工作，隔週選擇其中2天回辦公室即可。

相較蘋果、Google、亞馬遜等科技業者，Uber顯然採用更具彈性作法，讓員工在工作時間上能更容易配合居家狀況作調整。

此外，Nikki Krishnamurthy說明，未來恢復回到辦公室工作時，將會定期讓員工面對面交流，以利減少遠距工作時產生隔閡感，同時也預期能透過實際交流促進互動。

而在9月13日以前，Uber仍會維持遠距辦公模式，同時也可允許員工在有必要情況下回到辦公室工作，或是選擇更改合適的辦公室地點。

目前隨著越來越多企業準備讓員工在今年9月恢復回到辦公室工作，許多企業也開始構思日後更好的辦公模式，但在營運模式上的差異，其實也讓各個企業採用不同決策，例如Facebook、Twitter等業者已經確定允許員工維持在家工作，有必要情況才需要回到辦公室，而蘋果、Google、亞馬遜則希望員工可在一週內至少有3個工作日回到辦公室工作。

至於Spotify目前則開放員工選擇全時段在辦公室工作，或是全時段在家工作，以及部分在家工作、部分時間回到辦公室工作的情況，而諸如Salesforce等企業則不再要求員工必須遵守每天上午9點至下午5點的工作時程，同時也開放員工選擇是否回到辦公室工作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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