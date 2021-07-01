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GitHub與OpenAI合作 讓程式能自己編寫程式內容

聯合新聞網 / 楊又肇

目前隸屬微軟的軟體原始碼託管平台GitHub，稍早宣布與非營利人工智慧研究組織OpenAI共同發表GitHub Copilot技術預覽版本，可依照工程人員撰寫程式編碼，進而提出整行，或是完整程式編碼內容撰寫建議，藉此讓工程人員可以更快完成編碼作業。

此項設計採用OpenAI打造的OpenAI Codex人工智慧系統，可藉由部分編碼內容判斷工程人員計畫撰寫內容，進而推薦接下來可以撰寫編碼內容，甚至接手完成所有編碼。

OpenAI透過大量程式編碼與自然語言進行訓練，讓OpenAI Codex能在理解人類語言情況下學習如何撰寫程式編碼，進而可在工程人員完成部分編碼內容時，即可自動預測接下來預計撰寫程式編碼，甚至在工程人員於編碼內容註記時，OpenAI Codex也能依照註記判斷接下來預測撰寫內容。

對於工程人員而言，此項技術不僅能加快程式編寫效率，同時對於不熟悉程式編碼，或是嘗試不同撰寫方式，以及測試不同套件等內容時，亦可由系統提供充足輔助，甚至可以協助找到合適解決編碼方式，或是建議使用API項目。

不過，透過GitHub Copilot編寫程式內容可能仍有其限制，例如編碼內容可能依然會有錯誤，因此主要適用於輔助工程人員更快編寫程式，或是嘗試不同編碼，甚至更快找到問題所在。

目前GitHub Copilot標榜可對應多款程式編碼及框架，但現階段還是會以Python、JavaScript、TypeScript、Ruby及Go相容為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言 GitHub

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