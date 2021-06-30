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Tesla的超級充電站未來可能聚合更多消費商機

聯合新聞網 / 楊又肇

早在2018年時，Tesla執行長Elon Musk曾透露計畫在洛杉磯的超級充電站旁開設老式汽車旅館複合式餐廳，並且在後續申請結合超級充電站的餐廳建築許可，更進一步申請商標專利，儼然將進軍餐飲服務業。而在近期建立的超級充電站，已有不少餐廳可讓車主透過超級充電站補充車輛電力時用餐，藉此增加營收機會。

由於使用超級充電站服務時，通常會需要一些時間等待充電，因此車主通常會透過鄰近餐廳等設施打發時間，尤其不少Tesla車主會在長途駕駛路線規劃中透過沿途行經充電站補充電量，同時稍作休息，因此也讓鄰近充電站的餐廳用餐、使用洗手間比例增加。

在這樣的情況下，顯然會有更多餐廳業者傾向隨著Tesla超級充電站服務位置展店，例如位於加州弗雷斯諾縣內的法爾博 (Firebaugh)所建置新型超級充電站，便提供多達56個充電樁，鄰近就有麥當勞、Subway與連鎖披薩店Little Caesars進駐，讓車主等待充電期間用餐，甚至提供直接將餐點送到車輛服務，無需離開車輛至餐廳內點餐。

而Tesla未來可能會更規模化地讓超級充電站聚合更多消費商機，例如可讓車主在使用充電服務過程，同時也能透過一站式建築完成用餐、購物、休息，以及解決使用洗手間等需求，甚至未來也可能在超級充電站納入更多服務，藉此增加超級充電站「實用性」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

車主 建築 洛杉磯

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