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Kubernetes邁入7週年 始終聚焦讓開發者、企業以最簡單方式佈署容器應用服務

聯合新聞網 / 楊又肇

由前Google工程人員Joe Beda、Brendan Burns和Craig McLuckie創立，並且以開源形式打造的容器化應用架構Kubernetes (簡稱K8s)，在今年6月正式邁入第7年的生日，此次筆者透過線上形式與目前均加入VMware任職，並且持續推動Kubernetes應用發展的Joe Beda、Craig McLuckie進行訪談，了解目前Kubernetes容器化應用服務發展近況。

Kubernetes最初以「Project 7」為稱，源自《星際爭霸戰：重返地球》博格人角色

最初創立Kubernetes應用架構時，其實是以「Project 7」為稱，而這個名稱實際上是以電視劇《星際爭霸戰：重返地球》 (Star Trek: Voyager)中，由Jeri Ryan飾演本名為Annika Hansen的博格人角色「Seven of Nine」為構想 ()，而Kubernetes採用具備7組把手的舵輪圖示，實際上也是呼應數字「7」，因此強調今年進入7週年格外具有意義。

▲在電視劇《星際爭霸戰：重返地球》登場的「Seven of Nine」
▲在電視劇《星際爭霸戰：重返地球》登場的「Seven of Nine」

註：博格人能以體內數百萬組為機械維護身體運作，甚至必要時也透過與其他種族同化，因此呼應Kubernetes基本運作模式。

依照Joe Beda說明，雖然希望能以「Project 7」等名稱持續發展，但後來因為被告知可能會有名稱於商業使用上的問題，因此後續才以現行採用的Kubernetes名稱繼續發展。

以提供開發者、企業能更容易建置服務為宗旨

Kubernetes創立的宗旨，其實就是讓開發者、企業能更容易建置服務，並且能將服務快速佈署於裝置、雲端，或是虛擬機器上，同時也兼具快速維護、調整及移轉等特性，更因為本身採開源架構設計，因此在推出時候立即舊吸引不少開發者青睞。

而Joe Beda、Craig McLuckie分別加入VMware擔任首席工程師與應用現代化業務部門研發副總裁後，依然持續推動Kubernetes應用發展，使得VMware成為Google之外的第二大技術貢獻者，同時也讓VMware在容器技術應用發展領先不少業者。

至於在2019年的VMworld大會中宣布推出VMware Tanzu，並且與旗下Cloud Foundation整合式解決方案結合，不僅讓企業端能更快建構基於Kubernetes容器技術的現代化應用服務，同時也能維持原本傳統應用服務運作，讓企業能更容易擁抱數位化發展。

目前VMware也藉由持續推廣雲原生應用服務，配合Kubernetes始終強調容易使用模式，讓更多企業可以輕易擁抱上雲，並且透過數位化應用服務，搭配不同公有雲服務擴大發展。

在不同運算環境維持相同運算效能

另一方面，針對不同企業可能因為服務使用資料敏感程度，或是因為在地法規要求，必須透過在地伺服器運作，Craig McLuckie則強調藉由Kubernetes容器化架構運作，實際上仍可發揮充足運算效能，因此也有利於混合雲架構形式的佈署模式，同時也更凸顯Kubernetes在應用服務建置上的彈性。

至於針對目前邁入7週年，Joe Beda預期未來藉由Kubernetes推動的容器化應用發展將更為蓬勃，同時也預期會對應更多元應用模式，例如去年VMware宣布與NVIDIA合作的Project Montery，其中便藉由SmartNIC形式串接各地運算資源，並且讓開發者、企業能以此建構更大算力規模，或是建構整合人工智慧運算的應用服務，同時也能藉由Kubernetes容器化技術擴展建置於混合雲架構的數位化服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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