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聯發科於天璣1200處理器整合天璣5G開放架構 讓OEM業者深度客製化應用產品

聯合新聞網 / 楊又肇

聯發科宣布於天璣1200處理器整合天璣5G開放架構，透過提供更接近底層的開放資源，讓OEM業者能依照產品需求，在人工智慧技術應用、多媒體及相機體驗進行差異化設計。

藉由開放更接近系統底層架構，因此能讓OEM業者進一步客製化裝置設計，以利對應不同市場使用需求。其中包含相機、顯示器、圖像、人工智慧處理單元、感測元件，以及無線連接等子系統均可對應客製化設計，同時也能增加裝置設計彈性。

依照聯發科說明，採用天璣5G開放架構客製化設計的裝置，預計會在今年7月上市。

不過，聯發科並未透露天璣5G開放架構是否將套用在其他天璣系列處理器，或是僅應用在天璣1200處理器設計。

天璣5G開放架構提供以下特性：

• 多媒體體驗：天璣5G開放架構讓裝置廠商可使用內建於晶片的多核人工智慧與顯示處理器，以及人工智慧場景畫質優化 (AI-PQ)、人工智慧超級解析度 (AI-SR)等功能，同時也能開發自己的演算法，客製影片畫質參數或場景偵測模式，並且能以其自有的深度學習資料作為支撐，另外也包含動態調整畫面顯示的對比度、色彩、銳利度、亮度等。

• 混合多重處理：OEM業者可以客製化晶片內各種處理元件的工作負載分配，包括CPU、GPU、視覺處理器和深度學習加速器等，進而可充分調度更多可運用資源，讓處理器能更容易配合軟體及服務運作，並且發揮更好運算效能與電力使用效率。

• 深度學習加速器 (DLA)：包括對多執行緒排程器 (multi-threaded scheduler)，以及在演算法的客製化，甚至可在獨立人工智慧處理器上充分發揮聯發科深度學習加速器特有的INT8、INT16和FP16混合量化運算能力，藉此提昇人工智慧運算精度、效能與電力使用效率。

• 相機處理引擎：可深度利用圖像處理器 (ISP)，並且在按下相機快門後即可直接控制資訊內容，並且能藉由天璣5G開放架構使用天璣1200處理器的相機硬體引擎，依照參數設置客製化、相機感測元件與軟體使設計最佳化，其中包含調整景深、防震、矯正、調色等效果。

• 無線連網：可選擇將個人設定與新藍牙功能同步，例如可讓藍牙無線耳機或遊戲周邊匹配。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AI 天璣處理器 聯發科 5G

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