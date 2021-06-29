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薯條也跟比爾蓋茲有關？美國麥當勞一部分的薯條來自他的馬鈴薯農場

聯合新聞網 / 電獺少女
圖片來源pixabay
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微軟的創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）上月宣布離婚後，與前妻兩人的資產也跟著曝光，美國 NBC 新聞報導，比爾蓋茲與前妻在美國共擁有超過 26.9 萬英畝的農田，比紐約市的總面積還要大，而在這些農田中，分別種了胡蘿蔔、洋蔥、馬鈴薯等農作物，而這些馬鈴薯有一部分被加工做成美國麥當勞的炸薯條

比爾蓋茲從 2013 年起就開始購買農田，而這些土地皆由比爾蓋茲旗下的公司 Cascade Investments 持有，從路易斯安那州北部、內布達拉斯州、華盛頓州，到佛羅里達州等 18 個州都有比爾蓋茲的地，而比爾蓋茲在華盛頓州擁有超過 14,000 英畝的農田，裡面種了大量的馬鈴薯，而有一部分的馬鈴薯被加工為美國麥當勞的炸薯條

在比爾蓋茲宣布離婚之前，並未真正公開過實際擁有多少農田，對此 Cascade Investments 並未回應蓋茲實際持有了多少土地面積，不過也表示，公司對於永續農業的發展是抱持支持態度的。儘管如此，仍有部分美國農民認為，蓋茲這麼作對於永續農業發展並不會有太大的幫助，也有部分人認為，這樣有可能會使其他年輕農民失去競爭力

（新聞來源：NBC News

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

比爾蓋茲 麥當勞 農民 薯條

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