Qualcomm推動更大規模5G網路佈署 分別推出加速卡與全新開放無線接取網路平台

在此次MWC 2021期間，Qualcomm除了宣布將擴展毫米波技術應用，藉此推動更龐大的5G網路佈署規模，同時也宣布推出可用於建置基於5G網路環境的虛擬無線接取網路，同時能簡化建置流程的5G DU X100加速卡，以及針對小型基地台打造、基於Release 16 5G網路技術的開放無線接取網路平台FSM200xx系列，藉此快速擴大毫米波與5G網路覆蓋範圍。

5G DU X100加速卡將以PCIe形式連接使用，並且可同時對應6GHz以下頻段，以及毫米波頻段連接輔助功能，讓電信業者能以此整合在現有伺服器，藉由SmartNIC形式設計減緩原本伺服器必須透過CPU調度處理的5G網路分配工作，其中包含資料吞吐、內容編解碼，以及大規模連入連出的MIMO運作處理需求與波束成形調整等，讓伺服器所搭載CPU可以處理更需要高度運算項目，並且透過5G DU X100加速卡提昇5G網路伺服器運作效率。

如此一來，電信業者即可以更簡單方式佈署5G網路服務，同時能使伺服器運作過程產生能源損耗大幅降低，並且加快5G網路服務佈署速度。

另一方面，Qualcomm也宣布推出基於Release 16 5G網路技術的開放無線接取網路平台FSM200xx系列，主要針對小型基地台建置需求打造，不僅對應6GHz以下頻段與毫米波頻段，更整合n259 (41GHz)、n258 (26GHz)等頻段規格，主要是以先前打造的FSM100xx平台為基礎，透過更完整的5G網路技術規格，藉由小型基地台擴展更高頻寬的連接使用體驗，同時也符合工業4.0連接要求，將能以此推動數位化轉型。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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