Qualcomm進一步擴展應用毫米波的5G網路技術 鎖定廣域連接場景佈局

在先前發展中，Qualcomm強調結合6GHz以下頻段，以及毫米波連接技術，才能建構更完整的5G連網環境，而在此次MWC 2021期間，更在現行網路技術基礎上擴展毫米波應用模式，藉此推動更高網路傳輸頻寬、更廣覆蓋範圍，以及更低延遲的5G連網模式，進而推動工業物聯網、車聯網及企業專網發展。

相較6GHz以下網路頻段主要用於銜接過往4G網路連接技術，同樣成為5G網路技術重點發展的毫米波則是具備更高網路傳輸頻寬、更廣覆蓋範圍與更低延遲特性，雖然同時也有容易被金屬物品遮蔽、干擾問題，但目前被視為提高現有5G網路連接速度的關鍵技術，因此也讓Qualcomm加碼佈局毫米波技術發展，並且在一開始的5G網路技術發展就同時納入毫米波應用設計。

雖然初期曾被批評投入毫米波技術發展是錯誤決定，同時將造成未來5G連網技術應用成本增加，但隨著越來越多電信業者也開始加入提供毫米波連接應用模式，就連早期僅以6GHz以下頻段發展為主的聯發科，目前也加入毫米波應用佈局，顯示Qualcomm從一開始就決定著眼毫米波的決策正確。

而在此次MWC 2021期間，Qualcomm更以全新5G研發試驗平台展示擴展毫米波技術應用場景，藉此強調未來透過毫米波技術應用的可能性，其中包含應用在無線接取技術、邊緣雲端運算處理，以及人工智慧應用的成長。

此次展示全新原型產品包括：

．強化廣域5G系統基礎：藉由最新廣域5G空中傳輸 (OTA)測試網路、原型與系統模擬展示5G系統的全新功能應用與效率提昇表現，其中涵蓋次頻段半雙工、廣域5G定位、跨節點機器學習，以及側鏈技術帶動的5G NR-Light演進與5G連網裝置解構。

．擴展行動毫米波部署與應用：將全新毫米波OTA原型與系統模擬用於五大關鍵領域，例如智慧毫米波訊號延伸器、以機器學習為基礎的波束預測、網路拓展最佳化、擴展毫米波物聯網，以及智慧工廠毫米波應用等，進而詮釋豪米波技術如何演進，並且對應更好效能、部署效率與擴展應用。

．以5G V2X側鏈推動更安全、更智慧的運輸技術：Qualcomm想像的汽車5G V2X (車聯網)願景，包含車輛與車輛，以及車輛與行人、自行車、道路基礎建設等更多裝置間的連接，藉此確保車輛運作時的完整安全性。而全新研發原型符合5G Rel-16規範，藉由廣域5G網路取用諸如在地高解析度3D地圖的高頻寬傳輸資料，以及利用分散式時間同步提供更高效率的資料通訊，即使面臨無法使用全球衛星導航系統 (GNSS)的情況下，依然可以維持車輛定位通訊。

．實現全新工業4.0效率：透過5G空中傳輸工業用試驗平台，Qualcomm進一步擴展5G技術應用在邊緣運算應用模式，藉此穩固工業4.0發展，其中包含以微秒級同步的時間敏感網路 (TSN)、具超可靠度的多點協作技術 (CoMP)、公分級準確度的室內精準定位，以及將側鏈導入工業物聯網的創新，並且提升裝置對裝置的通訊效率。

．未來人機互動介面：Qualcomm預期持續擴展毫米波技術在5G網路發展應用，透過更高傳輸頻寬、覆蓋範圍雨滴延遲等特性，藉此推動未來人機互動介面，並且能進一步將真實世界、數位內容與虛擬場景融合，藉此創造更具沉浸式的行動虛擬實境與擴增實境體驗，另外也能進一步落實線上即時辦公協同作業，或是需要更低延遲的電競賽事，以及串流互動娛樂體驗。

．提升系統效率，使網路更環保：隨著行動網路使用需求更密集，Qualcomm目前也計畫讓行動網路使用更加環保，包括利用數位化後失真和高效率調變機制等，藉此大幅減少行動網路系統產生電力損耗，同時維持高效能資料連線等技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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