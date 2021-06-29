聯發科、Broadcomm及Marvell贊同NVIDIA收購Arm

雖然Qualcomm、微軟、Google等業者對於NVIDIA收購Arm表示反對，但包含聯發科、Broadcomm及Marvell卻是贊同NVIDIA此筆高達400億美元交易。

彭博新聞報導表示，聯發科、Broadcomm及Marvell均支持NVIDIA收購Arm，認為此筆交易將能帶動更大發展效益。

而這三家晶片業者均以Arm架構打造處理器產品，其中聯發科更在今年GTC 2021期間確定將與NVIDIA深入合作，藉此打造顯示效能更高的Chromebook，而包含Broadcomm與Marvell更預期NVIDIA進一步帶動Arm架構伺服器應用，將有機會推動伺服器運算連帶的網通技術應用需求，對於本身技術應用成長也能帶來更大發展機會。

不過，目前包含歐盟、美國都準備針對NVIDIA收購Arm展開調查，確認此筆交易是否涉及市場壟斷，而中國方面也可能因為相同因素，加上中美貿易戰等影響投下反對票，使得此筆收購能否順利完成仍充滿變數。

至於NVIDIA方面則對此筆收購充滿信心，認為能在預定時間內完成收購Arm，藉此推動超算等應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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