NVIDIA推動雲原生超算與人工智慧算力成長
除了宣布與Google Cloud合作基於5G連網環境的人工智慧運算平台，NVIDIA更宣布進一步擴展超算領域的人工智慧應用佈局。
在此次更新中，NVIDIA宣布可套用在各種運算規模NDR 400G InfiniBand加速系統，讓各類規模的雲原生超算能以更快效率運作，此外也宣布推出記憶體增加至80GB、同樣以PCIe卡形式打造的A100 GPU，讓更多伺服器設計可更容易導入A100 GPU算力。
相較去年推出以PCIe卡形式打造的A100 GPU，此次更新版本則是讓搭載記憶體翻倍增加為80GB，預期將能推動更大人工智慧算力，並且預期應用在Tesla旗下新建造的超級電腦。
此外，藉由旗下BlueField DPU (資料處理器)設計，NVIDIA也宣布推出名為GPUDirect Storage技術，讓CPU佔用資源可降低3倍以上，並且推動6倍以上的深度學習推論學習能力等效果，強調藉由SmartNIC設計推動更大伺服器運算效能。
雖然近期Intel也提出IPU設計，藉此進軍SmartNIC市場佈局，但NVIDIA強調自己已經推出以Arm架構打造、結合Mellanox Technologies旗下ConnectX-6 Dx網路卡的Bluefield-2 DPU，更計畫在2022年推出後繼產品Bluefield-3 DPU，標榜能以領先1-2個世代的設計差異對應更高運算效能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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