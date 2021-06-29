NVIDIA與Google Cloud合作擴展基於5G網路的人工智慧預算
今年在Computex 2021宣布與眾多業者合作伺服器產品設計認證後，NVIDIA此次在MWC 2021宣布將持續藉由旗下EGX邊緣運算平台擴展5G、自動化與AI相關應用，並且確定將與Google Cloud合作打造基於5G連網環境運作的人工智慧運算架構，另外也確定擴展以Arm架構推動的人工智慧運算。
依照NVIDIA說明，Google Cloud只是此次宣布合作夥伴之一，實際上已經著手與全球更多公有雲服務業者洽談合作，預期讓更多基於5G連網環境運作的人工智慧運算架構，可以建立在不同公有雲平台上運作。
同時，NVIDIA更說明目前雖然是將基於5G連網環境運作的人工智慧運算架構建立在伺服器平台，未來計畫在2022年至2023年間建構在單卡硬體設計，預計在2023年至2024年間持續推展至以單一晶片形式運作。
而基於5G連網環境運作的人工智慧運算架構所對應Aerial軟體平台，接下來也會加入支援Arm架構，藉此以更低電力損耗形式推動人工智慧運算，同時也呼應NVIDIA先前強調將持續擴大Arm架構運算生態的發展方向。
先前宣布收購Arm時，NVIDIA便強調會持續Arm架構伺服器市場生態，讓更多超算領域應用能藉由Arm架構驅動更大算力，並且降低電力等能源損耗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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