恢復實體形式的MWC 2021開幕了！相比過往參展人數大幅縮水

今年恢復以實體展會活動舉辦的MWC 2021，正式在西班牙當地時間6月28日開幕，但相比過往通常吸引超過10萬人以上參展規模，顯然仍大幅受到疫情影響，使得此次實際參展人數縮減至3萬人左右。

依照統計，今年恢復實體展會活動形式舉辦的MWC 2021實際參展人數約在3萬人左右，並且來自143個國家地區。

而參展業者則主要來自歐洲地區國家，或是在歐洲地區有駐點的業者，分別包含Telefonica、Orange、Vodafone等歐洲電信業者，以及華為、聯想等品牌業者。不過，基於仍不放心現行疫情影響狀況，包含Ericsson、Nokia、三星、Sony均未參與此次實體展會活動，但部分業者則選擇透過線上形式參與。

去年因為疫情影響，使得MWC展會活動最終取消舉辦，GSMA也因為場地租賃等前期成本支出而面臨鉅額虧損，後續更必須解雇多達40%員工維持營運。雖然今年恢復實體展會活動形式舉辦，僅能吸引過往規模不到三分之一的人數參展，對於GSMA而言卻是能夠繼續營運的機會。

GSMA總經理Mats Granryd表示，先前其實相當擔心無法吸引任何一家廠商進駐參展，尤其在目前疫情仍有不確定因素情況下，許多業者對於恢復參加實體實體活動仍有諸多考量，甚至傾向以線上形式舉辦活動。雖然此次恢復以實體形式舉辦活動，Mats Granryd表示未來仍可能會因為其他變種病毒造成威脅，因此強調GSMA將會隨時嚴陣以待。

不過，Mats Granryd也說明希望透過MWC 2021證明恢復舉辦實體展會活動的可行性，並且強調更多商業機會依然需要透過實體展會活動促成。另一方面，西班牙政府也預期諸如MWC 2021此類活動能恢復實體形式舉辦，藉此吸引更多業者進駐，同時也能帶動在地消費、觀光經濟發展。

在此之前，GSMA強調為了順利恢復以實體形式舉辦活動，已經與西班牙政府進行多方面合作，其中更提供參與MWC 2021的業者、與會者、贊助商、合作夥伴等，能免除入境檢疫隔離需求，讓更多西班牙境外人士可以更容易參與今年度的MWC 2021展會活動。

至於針對此次展會內健康安全防護方面，GSMA則是重申展館內將要求強制配戴口罩、強化展區通風，以及確保維持社交距離與無接觸式展出，同時也會在正式開展前完成相關展出準備與工作人員教育訓練，藉此打造安全展出環境。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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