快訊

找不到感染源！新增案14734為Delta變異株 太太也染疫

【6/29確診地圖】本土新增54例、8死 陳時中：疫情相對低點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恢復實體形式的MWC 2021開幕了！相比過往參展人數大幅縮水

聯合新聞網 / 楊又肇

今年恢復以實體展會活動舉辦的MWC 2021，正式在西班牙當地時間6月28日開幕，但相比過往通常吸引超過10萬人以上參展規模，顯然仍大幅受到疫情影響，使得此次實際參展人數縮減至3萬人左右。

依照統計，今年恢復實體展會活動形式舉辦的MWC 2021實際參展人數約在3萬人左右，並且來自143個國家地區。

而參展業者則主要來自歐洲地區國家，或是在歐洲地區有駐點的業者，分別包含Telefonica、Orange、Vodafone等歐洲電信業者，以及華為、聯想等品牌業者。不過，基於仍不放心現行疫情影響狀況，包含Ericsson、Nokia、三星、Sony均未參與此次實體展會活動，但部分業者則選擇透過線上形式參與。

去年因為疫情影響，使得MWC展會活動最終取消舉辦，GSMA也因為場地租賃等前期成本支出而面臨鉅額虧損，後續更必須解雇多達40%員工維持營運。雖然今年恢復實體展會活動形式舉辦，僅能吸引過往規模不到三分之一的人數參展，對於GSMA而言卻是能夠繼續營運的機會。

GSMA總經理Mats Granryd表示，先前其實相當擔心無法吸引任何一家廠商進駐參展，尤其在目前疫情仍有不確定因素情況下，許多業者對於恢復參加實體實體活動仍有諸多考量，甚至傾向以線上形式舉辦活動。雖然此次恢復以實體形式舉辦活動，Mats Granryd表示未來仍可能會因為其他變種病毒造成威脅，因此強調GSMA將會隨時嚴陣以待。

不過，Mats Granryd也說明希望透過MWC 2021證明恢復舉辦實體展會活動的可行性，並且強調更多商業機會依然需要透過實體展會活動促成。另一方面，西班牙政府也預期諸如MWC 2021此類活動能恢復實體形式舉辦，藉此吸引更多業者進駐，同時也能帶動在地消費、觀光經濟發展。

在此之前，GSMA強調為了順利恢復以實體形式舉辦活動，已經與西班牙政府進行多方面合作，其中更提供參與MWC 2021的業者、與會者、贊助商、合作夥伴等，能免除入境檢疫隔離需求，讓更多西班牙境外人士可以更容易參與今年度的MWC 2021展會活動。

至於針對此次展會內健康安全防護方面，GSMA則是重申展館內將要求強制配戴口罩、強化展區通風，以及確保維持社交距離與無接觸式展出，同時也會在正式開展前完成相關展出準備與工作人員教育訓練，藉此打造安全展出環境。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 西班牙 社交距離 MWC

延伸閱讀

防變種病毒用中藥 中醫大推抗冠方劑

Delta變種病毒襲香港大埔 新達廣場客服確診

清潔供暖企業 看好東北市場

西班牙戶外無須再戴口罩 仍有許多人戴緊緊

相關新聞

世界行動通訊大會將聚3萬人 現場一天為1萬人做篩檢

移動通訊界的大人物紛紛湧入西班牙的巴塞隆那，參加周一開始、為期三天的世界行動通訊大會（MWC），今年的必備技術包括；新冠...

Google使可跨裝置使用的內容服務分潤比例也調降為15%

除了針對每年透過Google Play Store獲取營收未滿100萬美元的開發者，從今年7月1日起將使分潤比例從原本30%調降為15%，藉此吸引更多開發者加入，Google近期也宣布推出全新Play Media Experience Program項目，同樣可讓開發者享有僅以15%比例計算營收分潤的福利，但條件是必須打造可供跨裝置使用的影音內容服務體驗，同時內容更不能是由使用者上傳產生，因此也將諸如TikTok等內容創作分享服務排除在外。

恢復實體形式的MWC 2021開幕了！相比過往參展人數大幅縮水

今年恢復以實體展會活動舉辦的MWC 2021，正式在西班牙當地時間6月28日開幕，但相比過往通常吸引超過10萬人以上參展規模，顯然仍大幅受到疫情影響，使得此次實際參展人數縮減至3萬人左右。

NVIDIA與Google Cloud合作擴展基於5G網路的人工智慧預算

今年在Computex 2021宣布與眾多業者合作伺服器產品設計認證後，NVIDIA此次在MWC 2021宣布將持續藉由旗下EGX邊緣運算平台擴展5G、自動化與AI相關應用，並且確定將與Google Cloud合作打造基於5G連網環境運作的人工智慧運算架構，另外也確定擴展以Arm架構推動的人工智慧運算。

NVIDIA推動雲原生超算與人工智慧算力成長

除了宣布與Google Cloud合作基於5G連網環境的人工智慧運算平台，NVIDIA更宣布進一步擴展超算領域的人工智慧應用佈局。

聯發科、Broadcomm及Marvell贊同NVIDIA收購Arm

雖然Qualcomm、微軟、Google等業者對於NVIDIA收購Arm表示反對，但包含聯發科、Broadcomm及Marvell卻是贊同NVIDIA此筆高達400億美元交易。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。