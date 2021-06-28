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評／模擬大國衝突！美軍「北方邊境」演習的意義

SpaceX旗下衛星連網服務 預計今年9月完成覆蓋全球範圍

聯合新聞網 / 楊又肇

回覆美國航天航空學會 (American Institute of Aeronautics and Astronautics，​AIAA)提問中，衛星連網服務Starlink總裁暨營運長Gwynne Shotwell表示，預計將可在今年9月使衛星連網服務完成覆蓋全球範圍

目前Starlink仍持續仍持續發射低軌道衛星，藉此讓衛星覆蓋面積增加，並且讓更多地區都能順利接收衛星網路連接訊號，同時也與Google Cloud合作擴展各地區連網服務存取效率。

不過，即便在今年9月讓衛星連網訊號可覆蓋全球範圍，卻不代表屆時所有地區使用者都能申請使用Starlink衛星連網服務，因為不少地區採取與在地電信業者合作，例如在菲律賓地區將由當地電信服務業者Converge ICT代理提供，而其他地區如台灣也可能透過相同方式引進Starlink衛星連網服務。

由於衛星連網服務依然需要透過專用訊號收發設備運作，因此要在各地區提供服務之前，Starlink也必須使旗下衛星連網設備通過當地主管機構檢驗認證，同時相關服務也必須符合當地法令要求，使得在全球各地區推行服務實際時程會因各地區而異，例如台灣地區日前雖然已經可以申請預訂Starlink衛星連網服務，但預計要等到2022年才會正式開通。

而Gwynne Shotwell說明，藉由提供可覆蓋全球範圍的衛星連網服務，將能讓更多人輕易取得網路資源，同時也預期能降低數位落差，並且讓推動更多經濟發展與數位化成長。

Starlink衛星連網服務現階段除了美國地區提供，還包含在德國、英國、紐西蘭澳洲等地區提供服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐西蘭 澳洲

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