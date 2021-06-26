科技巨頭稱重返辦公室才有更高工作效率 哈佛商學院教授提出質疑
雖然微軟、蘋果、亞馬遜及Google均計畫在9月開始要求員工每週回到辦公室，並且認為回歸辦公室的工作模式會有更高效率表現，但一些市場看法卻不這麼認為。
哈佛商學院組織行為學副教授Ethan Bernstein近期受訪時表示，雖然在辦公室工作確實能拉近員工之間交流距離，卻難以證明這樣的情況對於企業組織發展有利。原因在於辦公室環境雖然可以增加員工之間凝聚力，並且強化員工之間交流關係，但也可能讓工作效率因為過多交流而降低。
從先前數據研究，則是顯示當員工從各自間隔的工作環境轉換為開放形式時，彼此交流次數會大幅降低79%，反而會使員工工作效率提昇，這也成為許多企業後續採用開放形式辦公室的原因之一。而在近年研究中，則更顯示因為疫情影響，使得許多員工必須透過遠距工作，在減少通勤往返時間，並且能在家中更放鬆情況下，其實讓員工能以更高效率完成工作。
同時，在此波疫情影響之下，更多企業也開始構思未來工作模式，甚至在過去一年時間內逐漸習慣全線上作業之後，許多企業更傾向讓員工維持遠距工作，僅有需要時候再回到辦公室工作，例如Facebook、Twitter、VMware都已經宣布可讓員工自行決定在家工作，或是回到辦公室工作，而提供Wordpress服務的Automattic則是在很久之前就全面讓員工遠距辦公，甚至不再使用原本位於舊金山的辦公室。
但畢竟不是所有工作都能透過遠距形式完成，例如亞馬遜、蘋果、Google便提及部分工作內容依然需要透過辦公室環境才能完成，例如硬體研發、貨運物流等，因此並非所有工作都適用遠距形式進行。
目前較多企業採取方式，則是以混合型態作為日後辦公模式，其中包含讓員工能有更大彈性決定何時回到辦公室工作，或是可選擇在不同城市辦公，甚至因應企業內不同工作需求調整需要回到辦公室工作規定。另一方面，企業也能藉由遠距工作形式招募更多合適人才，甚至可以減少辦公室空間租賃使用成本。
只是從蘋果、微軟、Google、亞馬遜等大型企業，以及包含摩根大通董事長暨執行長Jamie Dimon等人看法，均認為讓員工回到辦公室才能創造更大產值的情況下，預期在疫情逐漸趨緩情況下，還是會有不少企業傾向讓員工維持在辦公室工作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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