想在Windows 11執行Android平台App？可能面臨不少限制

微軟在公布Windows 11作業系統之餘，同時也證實將使Windows 11原生支援使用Android平台App，但並非如先前猜測與Google合作，而是透過與亞馬遜旗下Amazon Appstore，以及Intel Bridge技術合作，同時藉由整合在Windows 11的Linux子系統模擬器運作，同時也能讓AMD處理器裝置使用。

不過，雖然微軟標榜能在Windows 11環境使用Android平台App，但可能還是會有不少限制 (至少從目前來看)。

以筆者目前實際以ISO檔案安裝的Windows 11早期版本實際測試，確定現階段是無法直接透過開啟APK檔案方式安裝Android平台App，顯然使用者僅能透過Microsoft Store連結下載安裝，甚至未來可能也會基於資料安全考量，將不允許使用者自行安裝APK檔案。

另一方面，由於目前是與亞馬遜的Amazon Appstore合作，並且透過Microsoft Store頁面宣傳、引導下載，但可能會面臨市場分區問題，導致部分地區使用者 (例如中國)可能無法順利使用，因此必須與其他軟體市集服務業者合作，使得對應支援App內容可能也會因為不同地區而異。

但由於微軟目前尚未公布更多關於新版Microsoft Store服務，以及原生執行Android平台App等細節，因此其實還很難斷定在Windows 11執行Android平台App可能面臨限制的程度。

例如，蘋果確定會嚴格限制使用者透過側載 (side load)方式在M1處理器的Mac上安裝iOS平台App，未來在Windows 11是否也會有相同限制，或是能否允許透過第三方軟體市集下載Android平台App，目前還無法確認。

只是從從目前微軟在中國地區已經與華為、小米等業者合作，讓這些業者打造的Android平台手機能與其生產的Windows筆電有更無縫連結，或許代表未來在Windows 11也會採取相同模式，針對中國市場將會採取額外作法，讓中國境內使用者能順利在Windows 11使用Android平台App。

至於App營收分潤模式，微軟目前其實僅公布在Microsoft Store上架的App的分潤方式，其中包含付費App將收取15%營收分潤，遊戲內容則會收取12%營收分潤，同時也強調不會針對App內的市集營收收取任何分潤，卻未說明Android平台App的營收分潤細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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