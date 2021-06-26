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Google新隱私演算法FloC延至2023年佈署 避免遭指控壟斷

聯合新聞網 / 楊又肇

Google原訂在2022年開始採用的「FLoC」 (Federated Learning of Cohorts,群組聯合學習)演算法，藉此取代傳統透過Cookie記錄使用者瀏覽喜好等資訊的廣告技術，但或許是受到諸多廣告業者反彈，同時也面臨被指控市場壟斷等影響下，Google宣布將讓此項演算法延後至2023年才會投入使用。

而在此期間，Google表示將會透過GitHub、W3C等線上論壇進行討論，藉此與市場開發者、廣告業者與內容發行業者達成共識，同時依照Google與英國競爭與市場管理局 (Competition and Markets Authority，CMA)之間協議，將會透過兩階段作法逐步淘汰透過Cookie推送廣告內容的作法，並且讓廣告業者可透過相關API資源維持原本廣告業務，避免在FLoC演算法推行之後僅僅獨厚Google旗下廣告業務。

推行FLoC演算法的用意，Google表示是基於同時確保使用者隱私，以及維持廣告業務精準投放效益，並且期望能成為業界標準，最終可取代傳統藉由Cookie記錄使用者瀏覽習慣，藉此判斷使用者觀看喜好，同時實現廣告精準投放的作法。

從2019年開始推行的隱私沙盒 (privacy sandbox)設計，到目前計畫施行的FLoC演算法，Google希望透過演算法將有共同興趣的使用者標示為群組，並且讓廣告業者能透過概略喜好輪廓投放廣告內容，過程中並不會實際連結個人隱私資訊，同時依然可以達成廣告精準投放效果。

在原訂計畫中，Google準備在2022年讓第三方Cookie淘汰，因此在近期持續投入測試FLoC演算法，但因為面臨廣告業者反彈，加上被指控可能造成廣告業務壟斷，因此Google決定將FLoC演算法施行時間延至2023年，並且讓廣告業者能有更充足時間做準備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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