微軟Windows 11問世 歷代系統見證時代眼淚

睽違多年，微軟今天宣布推出新一代作業系統Windows 11，而Windows橫跨逾30年的歷代系統功能進化、特有的開機畫面與音效，見證了許多時代的眼淚。

微軟最著名的產品Windows始於1985年，早期1.0與2.0只在美國上市，到了Windows 3.0開始在台灣販賣。Windows 3.1是第一個採圖形介面、100%翻譯成中文的版本，包括介面翻譯、中文字相容、艱澀中文字如何創建等，都代表台灣微軟深耕在地化的軌跡。

1995年，微軟推出的Windows 95加入「開始」功能表和「檔案總管」，介面大受歡迎，當時台灣微軟與在地硬體廠商，例如顯示卡、攝影機、Wi-Fi、藍牙供應商等重要合作夥伴共同打造生態系。後來推出Windows98、Windows XP等版本，微軟與台灣硬體產業的合作也進入大爆發階段。

1998年推出Windows 98，以Windows 95為基礎優化加強，包括預載IE，再加入不少新工具例如磁碟清除，並首次支援USB裝置和多螢幕顯示。

2000年推出Windows ME，堪稱Windows 98的家用優化版，但才推出一年就被Windows XP取代。

2001年的Windows XP被市場認為是「最成功的一代Windows」，無論界面、效能、設計都比上一代大大躍進，時至今日依然有很多人不願放棄這一款Windows介面。

而Windows Vista在2007年推出，取得的市場成績相當慘澹，儘管有許多躍進的更新，但兼容性和性能問題導致許多用戶體驗不佳，也因此當時許多人寧願留在Windows XP不升級。

而2009年推出的Windows 7，放棄Vista一系列耗用資源的界面設計，以速度、效能和實用為中心，結果成功挽回用戶，讓很多Windows XP用戶升級。

Windows 8在2012年推出，面臨iOS和Android兩大行動裝置的挑戰，微軟大幅改變Windows的介面，將桌面變為可觸控、類似APP的方格設計，但Windows平板未能起飛。

2015年，Windows 10問世，加入智慧助理Cortana、全新瀏覽器Edge、連結所有Windows裝置、手機、平板、Xbox、電腦，收穫相當成功，微軟去年3月宣布全球Windows 10每月活躍裝置逾10億台，橫跨全球200個國家、超過10億人使用。

自2015年正式發布以來，微軟持續透過Windows 10更新版本的推出，擴充Windows 10作業系統的功能與體驗。Windows 10的功能及安全更新的時程也從過去的每3年更新一次，縮短至一年數次。

2016年10月微軟物聯網創新中心在台灣營運，成為台灣物聯網夥伴連結國際的平台，工作項目包含整合研發計畫、技術養成及國際推廣合作等，成果直接匯報至微軟總部，在微軟全球物聯網技術研發及整合過程中扮演重要角色。

整體而言，Windows橫跨逾30年的歷代系統功能進化、特有的開機畫面與音效，都勾起許多人的回憶，並見證許多科技汰舊換新的時代眼淚。

而睽違多年，微軟今天宣布推出新一代作業系統Windows 11，預計從今年年底開始，將搭載於新的PC裝置當中，而符合升級條件的Windows 10裝置將能夠免費升級。自今年底開始至2022年，微軟將陸續向符合免費升級條件的Windows 10裝置推送更新。