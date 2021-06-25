快訊

北市府11樓一駐衛警確診 議員：市府蓋牌員工提心吊膽上班

疫苗殘劑新指引 基層人員：陳宗彥一句話 我們剉咧等

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微軟Windows 11問世 歷代系統見證時代眼淚

中央社 / 台北25日電
微軟今天宣布推出新一代作業系統Windows 11。路透
微軟今天宣布推出新一代作業系統Windows 11。路透

睽違多年，微軟今天宣布推出新一代作業系統Windows 11，而Windows橫跨逾30年的歷代系統功能進化、特有的開機畫面與音效，見證了許多時代的眼淚。

微軟最著名的產品Windows始於1985年，早期1.0與2.0只在美國上市，到了Windows 3.0開始在台灣販賣。Windows 3.1是第一個採圖形介面、100%翻譯成中文的版本，包括介面翻譯、中文字相容、艱澀中文字如何創建等，都代表台灣微軟深耕在地化的軌跡。

1995年，微軟推出的Windows 95加入「開始」功能表和「檔案總管」，介面大受歡迎，當時台灣微軟與在地硬體廠商，例如顯示卡、攝影機、Wi-Fi、藍牙供應商等重要合作夥伴共同打造生態系。後來推出Windows98、Windows XP等版本，微軟與台灣硬體產業的合作也進入大爆發階段。

1998年推出Windows 98，以Windows 95為基礎優化加強，包括預載IE，再加入不少新工具例如磁碟清除，並首次支援USB裝置和多螢幕顯示。

2000年推出Windows ME，堪稱Windows 98的家用優化版，但才推出一年就被Windows XP取代。

2001年的Windows XP被市場認為是「最成功的一代Windows」，無論界面、效能、設計都比上一代大大躍進，時至今日依然有很多人不願放棄這一款Windows介面。

而Windows Vista在2007年推出，取得的市場成績相當慘澹，儘管有許多躍進的更新，但兼容性和性能問題導致許多用戶體驗不佳，也因此當時許多人寧願留在Windows XP不升級。

而2009年推出的Windows 7，放棄Vista一系列耗用資源的界面設計，以速度、效能和實用為中心，結果成功挽回用戶，讓很多Windows XP用戶升級。

Windows 8在2012年推出，面臨iOS和Android兩大行動裝置的挑戰，微軟大幅改變Windows的介面，將桌面變為可觸控、類似APP的方格設計，但Windows平板未能起飛。

2015年，Windows 10問世，加入智慧助理Cortana、全新瀏覽器Edge、連結所有Windows裝置、手機、平板、Xbox、電腦，收穫相當成功，微軟去年3月宣布全球Windows 10每月活躍裝置逾10億台，橫跨全球200個國家、超過10億人使用。

自2015年正式發布以來，微軟持續透過Windows 10更新版本的推出，擴充Windows 10作業系統的功能與體驗。Windows 10的功能及安全更新的時程也從過去的每3年更新一次，縮短至一年數次。

2016年10月微軟物聯網創新中心在台灣營運，成為台灣物聯網夥伴連結國際的平台，工作項目包含整合研發計畫、技術養成及國際推廣合作等，成果直接匯報至微軟總部，在微軟全球物聯網技術研發及整合過程中扮演重要角色。

整體而言，Windows橫跨逾30年的歷代系統功能進化、特有的開機畫面與音效，都勾起許多人的回憶，並見證許多科技汰舊換新的時代眼淚。

而睽違多年，微軟今天宣布推出新一代作業系統Windows 11，預計從今年年底開始，將搭載於新的PC裝置當中，而符合升級條件的Windows 10裝置將能夠免費升級。自今年底開始至2022年，微軟將陸續向符合免費升級條件的Windows 10裝置推送更新。

Windows 微軟 Windows 10

延伸閱讀

微軟Windows 11問世 主打多工處理、支援Android

英特爾攜手微軟 將用戶最愛的行動應用程式帶往PC

微軟新推出的Windows 11 是否高度「致敬」蘋果作業系統？

微軟揭曉Windows 11！工作列設計大改、支援Android App 年底免費升級

相關新聞

英特爾攜手微軟 將用戶最愛的行動應用程式帶往PC

電腦中央處理器(CPU)龍頭英特爾(Intel)與微軟(Microsoft)攜手，藉由Intel Bridge Tech...

微軟揭曉Windows 11！工作列設計大改、支援Android App 年底免費升級

先前已經有諸多消息曝光，甚至也有可實際安裝使用的早期ISO檔案在網路上流傳後，微軟終於在此次線上活動確認新版作業系統名稱確定就是Windows 11，並且採用導入Fluent Design風格與圓角視窗設計介面，同時加入諸多Windows 10X操作介面。

微軟新推出的Windows 11 是否高度「致敬」蘋果作業系統？

微軟正式宣佈下一版Windows作業系統，名稱確實就是Windows 11，而諸多設計也如先前提前曝光內容一樣，在此次公布內容則是進一步確認將原生支援Android平台App，同時更確定鎖定以行動為主的使用體驗。不過，許多看法認為微軟在Windows 11「致敬」了許多蘋果的設計，但實際上真的是如此嗎？

特斯拉挪威踢鐵板！「充電變慢」遭法院判須賠每位車主新台幣45萬

根據外媒報導，特斯拉因 2019 年更新充電速度、充電量將其變慢，遭到挪威法院裁罰，需向每位挪威 Model S 車主賠款約 16,000 美元（約台幣 45 萬）。

微軟Windows 11問世 歷代系統見證時代眼淚

睽違多年，微軟今天宣布推出新一代作業系統Windows 11，而Windows橫跨逾30年的歷代系統功能進化、特有的開機...

微軟Windows 11問世 主打多工處理、支援Android

睽違多年，微軟今天宣布推出新一代作業系統Windows 11，主打多工處理、支援Android等5大亮點，預計從今年年底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。