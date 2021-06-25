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微軟Windows 11問世 主打多工處理、支援Android

中央社 / 台北25日電
微軟今天宣布推出新一代作業系統Windows 11，主打多工處理、支援Android等5大亮點。美聯社
微軟今天宣布推出新一代作業系統Windows 11，主打多工處理、支援Android等5大亮點。美聯社

睽違多年，微軟今天宣布推出新一代作業系統Windows 11，主打多工處理、支援Android等5大亮點，預計從今年年底開始，將搭載於新的PC裝置當中，而符合升級條件的Windows 10裝置將能夠免費升級。

新一代作業系統Windows 11主打5大亮點。

第一、「開始鍵」位居螢幕中央

Windows 11兼具全新、簡潔的介面及直觀的功能操作，使用者可以透過點擊螢幕中央的「開始鍵」，更迅速地找到所需要的內容。經由雲端和Microsoft 365使用者能夠查看最近在不同平台或裝置上處理的文件，並從上次中斷的地方繼續編輯，即便是Android或iOS裝置上也可以無縫處理。

第二、「多工處理」性能提升

Windows 11新增諸多全新功能，例如視窗布局（Snap Layouts）、視窗群組（Snap Groups）和新的桌面（Desktops）等功能，這些新功能可以幫助使用者整理他們的視窗並優化螢幕空間，讓使用者多工作業變得更加靈活。

此外，全新個人化資訊牆Widgets運用AI技術和Microsoft Edge的卓越瀏覽器性能，讓使用者得以在Windows 11中更快地獲取所關注的新聞和資訊。

第三、Windows首次支援Android

Windows 11也搭配為速度、多元性與方便性而重新打造的全新Microsoft Store，使用者將首次在Microsoft Store上取得Android App，藉由微軟與Amazon的夥伴關係，就能夠直接在Amazon App store無縫且快速下載Android App。

Windows 11也透過將Microsoft Teams整合至工作列，使用者可透過文字、聊天、語音或視訊等方式，立即與Windows、Android或iOS的平台或裝置聯繫。

第四、解鎖遊戲功能

Windows 11也解鎖系統硬體潛力，加入最新遊戲技術包括DirectX 12 Ultimate，讓使用者可在高幀率下實現沉浸式圖像；DirectStorage則是提供更快載入時間和更細緻遊戲世界。

值得注意的是，Xbox Game Pass for PC與XboxGame Pass Ultimate玩家可於新作業系統中存取超過100款PC與全新的遊戲。

第五、建構更開放的生態體系

Windows 11為開發者與創作者建構一個更開放的生態體系，並能夠為使用者帶來更多元的應用程式、遊戲、電影、節目與網路內容等，包括無論應用程式是基於Win32、漸進式網頁應用程式（PWA）或任何其他應用程式架構所設計，開發人員和獨立軟體供應商（ISV），都能上架至Microsoft Store。

微軟變更收益共享政策，應用程式開發人員可以將自有商務導入Microsoft Store，獲得100%收益，微軟將不共享收益；或者，應用程式開發人員仍可選擇使用微軟提供的商務系統，並以85比15的比例共享收益。

Windows 11

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