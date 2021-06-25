微軟新推出的Windows 11 是否高度「致敬」蘋果作業系統？

微軟正式宣佈下一版Windows作業系統，名稱確實就是Windows 11，而諸多設計也如先前提前曝光內容一樣，在此次公布內容則是進一步確認將原生支援Android平台App，同時更確定鎖定以行動為主的使用體驗。不過，許多看法認為微軟在Windows 11「致敬」了許多蘋果的設計，但實際上真的是如此嗎？

看那精美置中的全新工作列設計

此次Windows 11更新中，最明顯差異應該就是改變傳統透過左下角「開始」按鍵進行操作模式，並且讓工作列項目居中擺放，同時更取消從Windows 8開始登場的動態磚設計，換上Windows 10X採用的常用App釘選介面，下方則會顯示推薦使用App及內容。

▲全新工具列設計

在這樣的改變中，微軟強調Windows 11將更著重行動使用體驗，因此將讓使用者更容易找到平常使用App與內容，甚至可以透過「Snap Layouts」佈局選單快速設定視窗顯示模式，並且藉由「Snap Group」將工作常用內容群組，同時與回到家中使用的內容群組做區隔，但是可以快速進行切換。

另一方面，微軟更針對過去Windows 10就已經加入的觸控、手寫與聲控操作進一步做改善，讓使用者能在使用未搭載實體鍵盤的Windows 10平板，或是2 in 1裝置時，依然可以透過自然手勢進行操作，同時也能讓使用者更無縫地在藉由傳統滑鼠與鍵盤，以及手勢、手寫與聲控操作之間做切換，並且在無需額外學習情況下，就能自然知曉如何使用。

▲採用全新介面設計

由於微軟與眾多硬體業者合作，因此預期Windows 11作業系統使用裝置也會與Windows 10一樣多元，加上設計對應行動為主的使用體驗，因此也讓Windows 11必須支援更多元的操作互動模式。

而將工作列項目居中擺放，顯然也是基於Windows 10X的設計，主要就是為了行動使用體驗所打造，並不見得是「致敬」蘋果在macOS作業系統的介面佈局。至於採用圓角及半透明的視窗介面設計，更是在提出Fluent Design設計時就已經提到項目，因此也並非仿照蘋果介面。

極力爭取開發者支持的全新Microsoft Store線上軟體市集

從Windows 8到Windows 10，其實微軟一直希望吸引更多開發者加入Windows平台，因此除了早期Win32架構，到後來推廣的Universal Windows App (UWP)形式，甚至以瀏覽器即可執行運作的Progressive Web App (PWA)，都能對應微軟旗下作業系統平台使用，而微軟也提供各類工具資源讓開發者將App內容帶到Windows環境使用。

▲目前已經在Microsoft Store上架提供使用App[/

而此次更透過重新打造的Microsoft Store線上軟體市集，廣邀更多開發者透過此服務提供App內容，並且標榜若App本身也提供市集服務，將不會收取任何分潤，更強調其對於付費App收取分潤僅為15%，遊戲內容更僅收取12%分潤，相比其他作業系統採取分潤是以30%為基準做調整，明顯更願意讓利給開發者，藉此吸引更多開發者支持。

從這部份，其實也能看見微軟希望重新鞏固Microsoft Store軟體市集服務的野心，畢竟過往許多Windows平台App多半是透過第三方管道下載安裝，若能透過Microsoft Store集中提供下載服務，不僅能增加使用者黏著使用體驗，同時也能掌握軟體使用來源，減少透過網路下載內容引發資安問題機率，更能進一步吸引更多開發者進駐支持。

微軟並非首次經營軟體市集服務，但或許能藉由Windows 11搭載的全新軟體市集服務，進一步與蘋果、Google的軟體市集服務規模競爭。

原生支援Android平台是為了與蘋果抗衡？

此次叫吸引人關注的公布內容，應該就是宣布在Microsoft Store提供Android平台App，甚至也能在Windows 11作業系統環境原生使用。雖然並非與Google合作Play Store服務，而是與亞馬遜旗下Amazon Appstore合作，對於Windows作業系統卻是相當大的改變。

▲在Windows 11環境使用Android平台App

這樣的調整下，代表微軟將能藉由擁抱Android平台App，進一步與蘋果目前讓更多iOS平台App也能移轉至macOS平台使用，甚至在採用Apple Silicon處理器的新款Mac中，更能直接使用iOS平台App的設計抗衡。

另一方面，加入可原生使用Android平台App，更可擴充Microsoft Store收錄App內容豐富性，藉此吸引更多使用者下載內容，並且讓更多開發者願意將App內容帶到Windows平台，還能將許多原本僅能在手機上的App使用體驗帶到Windows裝置。

實際上透過BlueStacks此類軟體，早就可讓Android平台App在Windows裝置上運作，而此次微軟在Windows 11作業系統原生相容使用Android平台App，則是顯示微軟強化行動使用體驗的佈局。

小結

由於在正式對外公布之前，就已經有不少消息走漏，因此讓微軟在此次說明中僅聚焦在針對行動使用功能，並且介紹全新Microsoft Store軟體市集，以及可原生使用Android平台App等特性，同時也再次強調Windows 11可在工作、生活等場景間快速切換使用，更進一步強化遊戲使用體驗，加上原生整合Microsoft Teams服務功能，使得微軟將Windows 11定位為可對應不同使用情境的作業系統。

目前Windows 11依然是相當早期版本，縱使已經有ISO檔案流出，微軟仍規劃要等到今年底才會開始提供Windows 10裝置下載，而本身依然維持免費升級。

▲Windows 11

不過，從微軟說明Windows 11基本要求必須使用64位元硬體架構環境，同時基本記憶體容量必須在4GB，而儲存容量也要求至少要有64GB以上，因此僅以32位元架構打造的Atom處理器硬體設備自然就無法順利升級至Windows 11。

而部分採用企業授權，或是大量授權的Windows 10版本，或許也可能會因為授權因素影響升級。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》