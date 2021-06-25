日本最大綜合物流業者 日本通運攜手NEC進行數位化轉型

成立於1937年10月1日，目前為日本最大綜合物流業者的日本通運，稍早宣布與NEC合作數位化轉型，藉由NEC旗下機器人、物聯網及人工智慧技術提昇物流作業效率，並且解決工作人力不足問題。

雙方合作將區分近期與中期兩階段進行，其中近期合作部分將活用NEC旗下感知技術，透過各類感知元件將倉儲內人員走向、物件移動等資訊以數位化形式存放，並且透過人工智慧技術分析，藉此找出最佳工作流程安排，此外也會導入各類自動化設備，分別應用在旗下車輛、半導體、電機等產業項目，藉此輔助現場人員，讓整體工作效率可進一步提昇。

而接下來的中期合作則會針對危險工作環境，以及風險較高的工作環境導入人工智慧技術及遠距操作機器人，藉此取代傳統必須透過人力完成的工作項目，並且確保執行安全。

目前日本通運已經在旗下倉庫執行遠端遙控機器人的操作應用實驗，並且訓練更多可熟練操作機器人的工作人員。

在此之前，日本通運也曾在2013年與NEC合作，使旗下物流業務安排最佳化，藉此降低整體二氧化碳排放量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》