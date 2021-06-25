面臨在牢獄中度過餘生 McAfee創辦人John McAfee疑自殺身亡

去年因為隱瞞高額收入，因此遭美國政府以逃稅為由通緝，並且在去年10月於西班牙巴塞隆納機場入境時被捕的McAfee創辦人John McAfee，稍早傳出在巴塞隆納監獄牢房內自殺消息。

美聯社 (Associated Press)報導指出，加泰隆尼亞司法部表示發現John McAfee死亡之前，曾嘗試進行急救，但最後仍回天乏術。

西班牙司法部並未對此消息作回應，僅說明一名美國公民在等待被引渡期間死亡，但後續依照美聯社報導指稱，此名美國公民身分確實就是現年75歲的John McAfee。

1987年創立知名防毒軟體公司McAfee，後續將公司轉賣給Intel的John McAfee，在科技業界一直有不少爭議產生，其中包含酗酒、吸毒、擁槍自重等生活模式，後續更在2014年至2018年間擔任推廣加密貨幣推廣、顧問，並且透過紀錄片推銷個人生涯故事，以及藉由演講、出售版權等方式獲取數百萬美元收入，加上刻意隱瞞透過推廣ICO首次發行加密貨幣獲取收入，其中包含作為報酬、價值高達1160萬美元的比特幣及乙太幣，以及價值達1150萬美元的其他加密貨幣等，使得美國政府以嚴重逃漏稅為由對其發出通緝令。

由於西班牙法院近日裁定將John McAfee引渡回美國受審，使得John McAfee將面臨最高30年刑責，勢必會在牢獄中度過餘生，因此有可能成為John McAfee在牢中自殺主因。

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