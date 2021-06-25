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Arm打造機密運算架構 強化Armv9指令集安全性

聯合新聞網 / 楊又肇

在此之前，Arm已經透露將使Armv9指令集更加安全，而此次推出的Arm CCA (Confidential Compute Architecture)機密運算架構，將使日後Arm架構處理器都能以更高安全性使用。

在此之前，Arm其實就已經藉由TrustZone設計確保處理器運作安全，而此次推出的Arm CCA機密運算架構，則將使Armv9指令集更安全，確保裝置上使用數據與程式編碼不受影響。

同時，Arm CCA機密運算架構分別可對應感測裝置、手機，或是超算電腦使用，並且能讓開發者以更簡單方式導入，藉此確保各類裝置運算安全。另外，藉由隔離工作負載設計，讓原本「不會存取」的保證，能夠藉由「無法存取」確保更安全使用環境，並且可透過減少必須信任的軟體數量，降低駭客可攻擊漏洞規模。

另外則是增加機密領域 (Realm)設計，藉此保護使用中的資料與程式編碼內容，避免遭受外部攻擊。

Arm目前透過機密領域管理擴充 (RME)定義機密領域硬體架構，並且透過動態TrustZone技術調整專屬記憶體資源，讓TrustZone技術可依照應用程式所需記憶體大小提供加密保護，另外藉由定義機密領域管理監控系統 (RMM)與相關延伸功能，擴展軟體端加密保護安全。

除此之外，Arm也與Trusted Firmware組織等開源專案合作，藉此推動基於Arm CCA機密運算架構的韌體設計。

由於過去機密處理會將資料或程式編碼分配在特定記憶體區塊，任何嘗試對此記憶體區塊進行存取行為都會被阻斷，進而造成執行錯誤情況，因此為了確保使用彈性，Arm透過名為Granule Protection Table的資料結構設計，藉此比對可允許存取項目，讓資料能在機密運算或一般運算過程中順利移轉使用，並且讓開發者打造應用服務均可輕易透過此架構保護使用者資料，以及應用服務本身程式編碼。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Arm

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