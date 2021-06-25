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KKStream以模組化打造「串流即服務」 讓合作夥伴更容易運用串流技術

聯合新聞網 / 楊又肇

過去以旗下商用影音串流技術解決方案BlendVision提供服務的KKStream，今日 (6/24)宣布將推出包含一站式串流平台KALEIDO、即時影像直播MOMENT、智慧影音編碼LOOM，藉此打造「串流即服務」商業模式，並且計畫透過模組化服務進軍亞太地區串流技術應用市場。

打造「串流即服務」

KKStream總經理蔡怡仁表示，在網路技術持續成長之下，加上近年來因為疫情影響而使串流影音使用幅度大規模增加，同時更讓線上視訊使用需求明顯增加，因此相比過往針對特定業務提供客製化串流影音技術服務，此次將以模組化產品組合，藉由一站式提供「串流即服務」 (Streaming as a Service)全新商業模式，使旗下串流技術能更快、更容易導入各行各業，並且對應各類使用需求提供最佳使用體驗。

此次推出的一站式模組化服務，包含可協助企業打造專屬線上影音串流平台的KALEIDO，以及可提供各類商演、賽事與需要進行線上互動直播需求使用的MOMENT，更可針對串流影音服務需求提供可動態最佳化串流品質的編碼技術LOOM。

透過AI、CDN等方式提高串流品質

而在上述技術中，KKStream強調不僅藉由人工智慧技術動態調整最佳網路傳輸資源，同時也能讓透過動態調整編碼方式提高串流品質，更藉由內容加密、播放裝置數量限制及透過地理位置識別方式強化數位版權管理效果，並且能避免盜拷複製行為影響內容版權。

在未來規劃中，KKStream也透露會考慮進軍需要更大資料傳輸量的虛擬實境或擴增實境內容串流服務，以及需要更快線上反應互動表現的串流遊戲應用市場，但現階段主要還是會先著眼高品質串流影音，以及線上展演內容應用。

視不同市場需求選擇更合適串流技術

另外，目前除了藉由微軟Azure、亞馬遜AWS等公有雲平台擴展其BlendVision商用影音串流技術解決方案，KKStream也考慮藉由CDN (Content Delivery Network,內容傳遞網路)架構，透過在地設置伺服器分散串流流量壓力，另外也考慮與在地電信業者合作，透過租賃伺服器方式傳遞串流內容。

但考量不同地區市場網路使用模式差異，因此蔡怡仁說明會以更全面角度觀望最佳使用技術，例如過去曾在緬甸等東南亞市場嘗試與在地業者合作，但礙於在地網路頻寬環境落差，整體效益並不是太好。而在日本市場則是隨搭上KKBOX擴大布局日本市場，因此順利與KDDI電信業者等建立合作，主要也是基於日本市場擁有良好網路連結環境。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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