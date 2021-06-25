微軟揭曉Windows 11！工作列設計大改、支援Android App 年底免費升級

先前已經有諸多消息曝光，甚至也有可實際安裝使用的早期ISO檔案在網路上流傳後，微軟終於在此次線上活動確認新版作業系統名稱確定就是Windows 11，並且採用導入Fluent Design風格與圓角視窗設計介面，同時加入諸多Windows 10X操作介面。

微軟強調，雖然目前用於連網獲取資訊的載具非常多元，並且更傾向行動使用模式，但依然相信PC依然是許多使用者經常使用裝置，認為Windows作業系統依然將成為上網、工作、遊戲、娛樂平台，因此在Windows 11的設計依然延續過去Windows 10的操作體驗，但更進一步強化行動使用需求。

除此之外，微軟也確定Windows 11將與Arm架構硬體環境相容，藉此呼應先前與Qualcomm深入合作Windows on Snapdragon設計，甚至也針對5G連網應用模式進行強化。

不過，微軟此次公布版本依然是相當早期預覽版本，正式版本釋出時間預計要等到等到今年年底才會釋出。

針對行動使用打造、納入更多自然操作介面

在Windows 11介面設計中，微軟加入諸多源自Windows 10的介面設計，但是大幅加入Fluent Design風格，並且一改過往視窗採用直角設計，改以視覺上更柔和的圓角與半透明視窗風格，同時也將過往的工作列重新設計，不僅將操作位置從左下角移到中間，更移除過去從Windows 8加入的動態磚介面，換上Windows 10X使用的使用介面，讓使用者能釘選常用App，底下則會顯示使用者近期使用內容。

▲加入更多Fluent Design設計風格

除了傳統透過滑鼠、鍵盤操作模式，Windows 11更進一步強化以觸控為主的無鍵盤使用體驗，並且讓使用者能自然透過手寫筆、聲控方式操作，甚至也針對行動使用提供更方便的使用體驗，包含方便單手輸入的虛擬鍵盤，以及可讓各個視窗隨著螢幕使用方向旋轉的互動式介面，或是讓使用者更方便透過觸控方式輸入文字、改變視窗大小等。

另一方面，過去曾在Windows 7等版本出現的Widgets，此次在Windows 11也恢復使用，並且導入人工智慧技術自動推薦合適內容。

▲多年之後Widget功能終於回歸

而將滑鼠游標停留在視窗最大化圖示時，系統就會自動顯示區分不同形式的「Snap Layouts」佈局選單，讓使用者能決定將視窗大小調整成左右分配，或是四分割畫面，甚至是左邊視窗大一點、右邊視窗小一點的配置，藉此節省使用者手動調整視窗的麻煩。

同時，使用者也能將所有開啟視窗設定為單一「Snap Group」群組，如此即可將工作經常使用的App設定為一個群組，下班之後常用App則可設定為另一個群組，藉此快速開啟、切換，讓使用者能在單一Windows 11裝置上快速轉換不同使用需求。

▲透過全新開始佈局設定各個視窗顯示方式，並且可透過Snap Group設定群組

強化線上聯繫互動、串流遊戲體驗

在Windows 11中，微軟更進一步將Microsoft Teams服務原生整合，讓使用者能更方便藉此與家人、親友，甚至工作伙伴進行線上聯繫與互動。

而另一方面，除了強調加強Windows 11在HDR等顯示效果強化，並且加入DirectStorage等提昇遊戲執行效率技術，微軟更確定將Xbox Game Pass服務與Windows 11緊密結合，甚至也能使用串流遊戲服務，讓Windows 11可以變成更方便的遊戲使用裝置。

▲原生整合Microsoft Teams服務

同時，呼應過去說明將使Windows作業系統成為使用者更方便使用的操作平台，微軟更以此說明Windows 11將能讓使用者更容易在生活、工作與娛樂之間無縫切換。

▲深入整合Xbox Game Pass服務

重新設計的Microsoft Store、不收取任何營收分潤

在此次說明中，微軟也正式宣佈重新打造Microsoft Store軟體市集服務，同時也為了吸引眾多開發者將內容透過Microsoft Store提供下載使用，更強調不收取任何營收分潤，使在Microsoft Store上架App所獲取營收都歸開發者所有 (註)。

依照微軟說明，Windows 11希望能成更開放的作業系統平台，並且希望藉由平台規模協助更多開發者獲利，並且讓更多App內容能被使用者挖掘使用。

註：目前是指在App內提供市集服務，本身以免費形式下載使用的情況，微軟在這個情況下不會額外收取任何分潤，但是如果是App本身就是以付費下載，就會收取15%分潤，遊戲內容更僅收取12%分潤，相比其他作業系統軟體市集採用更吸引人的分潤比例設計。

▲重新打造的Microsoft Store線上軟體市集服務

與更多處理器硬體平台合作，確定原生支援Android平台App

在先前說明中，微軟強調持續與Intel、AMD深入合作，同時也會與Qualcomm擴大合作Windows on Snapdragon設計，因此將使Windows市場生態能進一步成長，預期今年底也會看見更多採用x86硬體架構，以及Arm架構的Windows 11裝置陸續問世。

至於如先前傳聞，微軟也確定讓Windows 11原生支援Android平台App，其中在Intel處理器平台將會透過名為Bridge的技術達成相容目的，而Qualcomm處理器平台則因為原生就是採用Arm架構設計，因此自然也能原生相同使用Android平台App。

而更多關於在Windows 11使用Android平台App的細節，微軟透露會在後續另外做說明，但目前可以確認在Microsoft Store上架的Android平台App，實際上是與亞馬遜合作，並且透過Amazon Appstore軟體市集下載。

而在此次重新打造的Microsoft Store軟體市集服務中，同樣也會提供開發者將Android平台App上架，並且提供使用者下載安裝。

▲Android平台App也將在新版Microsoft Store上架

▲在Windows 11環境使用Android平台App

預計在今年底開放升級

微軟此次並未公布Windows 11實際售價與銷售方式，但確定會在今年底開放現有Windows 10裝置免費升級，而此項免費升級將會一直持續至2022年。另外，微軟也確定會透過Windows Insider Program計畫，讓參與計畫的使用者搶先體驗Windows 11介面特色。

不過，從微軟說明Windows 11基本要求必須使用64位元硬體架構環境，同時基本記憶體容量必須在4GB，而儲存容量也要求至少要有64GB以上，因此僅以32位元架構打造的Atom處理器硬體設備自然就無法順利升級至Windows 11。而部分採用企業授權，或是大量授權的Windows 10版本，或許也可能會因為授權因素影響升級。

而在此次說明中，微軟表示將會持續強化Windows 11使用體驗，並且讓Windows作業系統變成眾人更方便使用的開放平台。

▲Windows 11預計在今年底開放現有Windows 10裝置免費升級

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》