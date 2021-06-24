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中華電信光世代大規模斷線！ 地點橫跨北中南網友崩潰
今天(24日)凌晨中華電信光世代網路傳出斷線，從清晨5、6點到9點多許多用戶都傳出災情，無法連線，地點橫跨北中南，估計影響上萬人。
PTT網友紛紛推文說「台中+1」、「台南永康斷+1」、「台南+1」、「中和+1」、「嘉義中華掛了」、「在家上班怎麼辦」、「等等期末考完蛋」，還有人表示聯繫客服卻一直忙線中。
而在稍早9點半時，有部分網友回報網路逐漸恢復正常。中華電信對此則尚未回應。
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