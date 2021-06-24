中華電信光世代大規模斷線！ 地點橫跨北中南網友崩潰

具定位及通話功能的智慧手錶近年成為兒童愛用品，但素質良莠不齊隨時有爆炸危機！福建泉州一名四歲女童佩戴智慧手錶時，手錶突然自燃，即時冒出大量濃煙及爆炸，女童用力企圖甩掉戴在左手的手錶不果，終由外婆協助下才成功脫掉，其手背已被嚴重燒傷，狀況恐怖。女童立即送院治理，其後需接受植皮手術，醫生診斷後指她的手背傷勢屬三級燒傷，其父受訪時表示幸好女兒趕緊把錶脫下來，「否則孩子的手估計就保不住了」。

2021-06-23 11:12