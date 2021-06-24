Synology計畫第三季在台啟用C2資料中心 強化在地混合雲應用、擴大布局亞洲市場

宣布推出新版NAS作業系統DiskStation Manager 7.0 (DSM 7.0)之餘，Synology更說明將在今年第三季於台灣啟用旗下第三座C2資料中心，藉此向亞洲及台灣在地企業提供更安全的雲端服務，並且結合旗下NAS產品實現更具彈性的混和雲應用發展。

第三座C2資料中心將於台灣啟用

除了計畫在台灣建置的第三座C2資料中心，Synology目前已經在2017年於德國法蘭克福建置第一座資料中心，第二座資料中心則是在去年於美國西雅圖建立，截至去年底已經向全球超過6萬名付費使用者提供超過100PB雲端儲存空間，並且以每年70%速率成長。

而預計在今年第三季啟用的台灣C2資料中心，Synology執行長翁英暉表示有部分因素是基於私心，並且希望以台灣為中心向更多亞洲地區使用者提供完整雲端服務，以及更快的服務速度 (以台灣為例，將可提昇2.8倍存取速度)，屆時上線將會提供總計達200PB儲存空間。

藉由C2資料中心提供服務，Synology強調將能配合使用者端的NAS實現更具彈性的混合雲儲存應用模式，同時也能讓企業遠距管理位於各地的儲存設備，並且讓資料共用可以變得更容易。其中除了藉由C2 Backup服務讓使用者能更容易進行資料異地備存，更可透過C2 Identity簡化企業端線上存取認證，以及透過C2 Transfer對應更安全資料傳輸，或是使用C2 Password以一站式跨平台管理密碼。

讓使用者不改變操作模式下加入更多功能

在未來規劃中，Synology更計畫以平常使用習慣為出發，讓使用者能維持原本操作即可獲得更方便、安全功能，例如此次強調的多重身分認證系統，讓使用者能直接透過個人手機連動，並且直接透過手機上的指紋或臉譜識別即可完成身分認證。而在線上加密部分，除了強調端到端加密傳輸之外，接下來也會讓使用者能在更安全環境使用個人資料，避免隱私數據外洩。

同時，翁英暉更強調旗下C2資料中心均符合在地法規，並且著重隱私安全設計，並且計畫藉由資料中心結合個人、企業NAS系統推動更方便的邊端雲端整合效益。

DiskStation Manager 7.0將於6月29日升級

至於此次宣布推出的DiskStation Manager 7.0，預計會在6月29日正式推出，其中包含強化系統安全性與可用性，增加智慧支援服務、多點資料共享、巨量資料儲存等功能，另外也包含可彈性擴充儲存空間，以及可在多個節點無縫共用檔案的資料交換套件Hybrid Share，並且可透過Active Insight智慧監測功能即時確認位於各地的多台NAS使用情況，並且能對應即時線上管理與調整，更針對巨量資料儲存需求增加Peta Volume設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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