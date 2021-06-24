Intel招募前VMware前技術長Greg Lavender 實現更高軟硬體整合效益
在稍早公佈人事異動中，Intel確認將數據平台業務拆分為資料中心與人工智慧，以及網路與邊緣運算兩個全新業務體系，同時確認前VMware資深副總裁暨技術長Greg Lavender將加入Intel，並且擔任Intel技術長、資深副總裁，同時兼任軟體與先進技術業務總經理。
另外，此次人事異動也宣布將使負責GPU業務發展的Raja Koduri擁有更大資源，藉此推動Intel圖像顯示技術發展，並且加速Intel在超算領域應用布局。
而過去僅以兼職身分擔任Intel資深講師的Nick McKeown，預計會在7月6日以資深副總裁身分正式加入Intel體系，並且擔任從數據平台業務拆分的網路與邊緣運算業務總經理。而原本負責帶領數據平台業務的執行副總裁Navin Shenoy將會離開Intel，拆分後的資料中心與人工智慧業務則會由資深副總裁Sandra Rivera擔任業務總經理。
在此次異動後，獲得提拔的四名主管都將直接向Intel執行長Pat Gelsinger匯報。
從此次人事異動來看，顯示Intel未來除了消費端的處理器業務，將會持續著重數據中心、人工智慧，以及顯示運算應用發展，而特別將網路與邊緣運算拆分，更代表Intel將更重視網路技術與邊緣運算所串接物聯網應用模式發展。
同時，在顯示運算方面不僅將持續帶動個人運算裝置使用體驗，同時也預期透過顯示運算加速數據中心運作效率，藉此推動更龐大的超算規模成長。
此次招募VMware資深副總裁暨技術長Greg Lavender，更代表Intel將同步布局軟體技術發展，而非僅只是仰賴外部合作資源，藉此達成更大軟硬體整合效益。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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