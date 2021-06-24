蘋果將洛杉磯近百年劇院 改造為全新直營店Apple Tower Theatre

蘋果在美國洛杉磯擁有近百年歷史的劇院Tower Theatre啟用的全新直營店－Apple Tower Theatre，預計在本週四正式開放營業。

這座位於洛杉磯市中心，曾在1927年開業、可容納900人座位的劇院為洛杉磯著名景點之一，同時也是當時第一個可播放有聲電影，並且具備空調設施的劇院，並且在開業同年上映美國第一部聲畫同步播放的歌舞電影《爵士歌手》 (The Jazz Singer)。

由於具有近百年歷史，加上是洛杉磯著名景點之一，因此蘋果為了進駐這座劇院開店，花費了數年時間與洛杉磯市政府合作，並且協助修復內部及外部裝修，其中包含保留劇院內具識別性的外觀設計，例如拱型樓梯、銅質扶手，以及大理石製作的科林斯柱與絨絲紅毯，更進一步加強劇院防震能力，藉此確保建築使用安全性。

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Apple Tower Theatre位於洛杉磯第8街與百老匯區交界轉角處，並且成為洛杉磯內第26間Apple Store，修復後的劇院同時也將重現百老匯廣告招牌，以及歷史象徵的外觀設計。而原本座位區將改為產品展示、體驗空間，並且提供Today at Apple教學互動區塊，二樓空間也將作為消費者休憩、交流空間，以及Genius Bar服務區塊。

而從另一個角度來看，更有人認為蘋果此次選擇進駐洛杉磯著名劇院Tower Theatre，某種意義上也象徵蘋果將更進一步著重影音內容創作布局，並且強化日後Apple TV+服務發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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