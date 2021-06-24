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微軟市值衝破2兆美元！僅花費兩年時間翻倍成長

聯合新聞網 / 楊又肇

繼蘋果市值在去年達2兆美元規模後，微軟在稍早也達成2兆美元的里程碑，距離2019年市值達1兆美元時，僅約花費兩年左右時間讓市值再次翻倍成長。

從現任執行長Satya Nadella於2014年接掌微軟，並且大力推動雲端業務發展，不僅讓Azure服務平台成為微軟金雞母，另外則是改變過往Windows、Office軟體使用模式，讓使用者更容易取得使用，更藉由擁抱訂閱制減少盜版使用問題，同時也加深使用黏著表現。

此外，相較過往微軟希望透過自身平台搶奪市場的發展模式，微軟在後續反而更積極與不同平台合作，使其服務能深入iOS、Android等市場，讓更多人更願意使用微軟服務，因此也讓Office 365、Microsoft Teams大受歡迎，就連後來改以Chromium架構打造的Microsoft Edge瀏覽器也吸引不少人使用。

目前微軟市值已經領先亞馬遜及Google，兩者現行市值約分別為1.8兆美元與1.6兆美元。

而近期包含蘋果、亞馬遜、Google與Facebook均被美國眾議院盯上，認為有違反市場壟斷情況之下，反而僅微軟並未被指控涉及壟斷，不少看法認為與微軟目前發展模式傾向與OEM業者共同成長有關。

微軟計畫在美國東岸時間6月24日上午11點公佈全新Windows作業系統，而先前消息與曝光內容均顯示新版作業系統將以Windows 11為稱。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟

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