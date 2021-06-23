兒童智慧手錶突爆炸 四歲女手背三級燒傷家長嚇壞

具定位及通話功能的智慧手錶近年成為兒童愛用品，但素質良莠不齊隨時有爆炸危機！福建泉州一名四歲女童佩戴智慧手錶時，手錶突然自燃，即時冒出大量濃煙及爆炸，女童用力企圖甩掉戴在左手的手錶不果，終由外婆協助下才成功脫掉，其手背已被嚴重燒傷，狀況恐怖。女童立即送院治理，其後需接受植皮手術，醫生診斷後指她的手背傷勢屬三級燒傷，其父受訪時表示幸好女兒趕緊把錶脫下來，「否則孩子的手估計就保不住了」。

涉事手錶是透過網路平台購入，女童的爸爸正與商家聯繫處理賠償事宜。近年不少家長都購買智慧手錶給子女，以便監控子女的去向及方便通話，過去亦曾發生過同類爆炸事件，令兒童手部受傷，有家長呼籲要購買值得信賴的品牌產品，

綜合陸媒報導，事發於本月8日下午，福建泉州一名四歲女童依依（化名）所佩戴的智慧手錶突然自燃冒煙，當時她在外婆家中與三歲表妹玩耍，突然外婆聽到房間傳來「嘭」一聲，她衝進去查看時，只見房內已煙霧瀰漫，依依的手錶不斷冒煙，空氣中充滿燒焦味。依依哭着嘗試甩掉左手上的手錶，但最終仍要在外婆的協助才能成功把手錶脫下，而依依的手背被嚴重燙傷，外婆用自來水為她傷口沖洗降溫，再將她送院治療。

經醫師診斷，女童的傷勢屬三級燒傷。圖／取自 微博

從照片可見，智慧手錶爆炸後有零件飛脫出來，手錶電池燒至熏黑。依依的父親黃先生透露，手錶是女兒的舅父從網路平台購入，女兒佩戴時未插過電話卡，她覺得手錶好看，所以不時佩戴，事發前兩、三天她都有佩戴，想不到會突然自燃及爆炸。

醫生診斷後，指依依的手背傷勢屬三級燒傷，需進行植皮手術。黃先生則形容女兒手背上的傷口被燒成焦黃狀，「一位朋友告訴我，手錶自燃時的溫度，就好比電桿產生的幾百度高溫。孩子才四歲，皮膚還非常嬌嫩，幸虧脫錶脫得快，否則孩子的手估計就保不住了」。目前依依仍需要住院接受觀察。

黃先生表示已與手錶的商家聯繫，正在協調處理賠償事宜，並提醒其他家長採購此類電子產品是一定要謹慎，避免悲劇再次發生。網民亦紛紛關注事件，不少人留言追問涉事手錶的牌子，「什麼品牌啊？好讓大家避坑，安全最重要，大家還是給寶寶買正規大廠的智慧手錶吧」、「我女兒兩歲特別喜歡我妹妹戴的智慧手錶，我就在網上給她買了一個幾十塊錢的戴著玩，馬上去扔掉」，網友亦指出如今很多小朋友都戴智慧手錶，「這一塊的監管一定要跟上」。

翻查資料，中國大陸過去亦曾有兒童佩戴智慧手錶時發生爆炸，其中2019年11月，江門市一名小學女生在上學期間，其智慧手錶突然冒煙，高溫令其手背與前臂間的皮膚嚴重燒傷，更留下手錶狀的燒焦傷口，而該手錶是從實體店購入。《香港01》記者翻查淘寶網，發現有許多不同品牌的智慧手錶發售，最便宜的貨品售價低於100元人民幣（約430元新台幣）。

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文章授權轉載自《香港01》

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