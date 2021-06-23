NVIDIA藉AI Launchpad Program平台方案 加速企業數位化轉型

針對企業端佈署人工智慧技術需求，NVIDIA宣布推出AI Launchpad Program平台方案，其中可讓企業透過Base Command平台建造人工智慧應用項目，並且透過Fleet Command平台佈署、管理人工智慧應用服務。

依照NVIDIA說明，AI Launchpad Program平台方案將先與在全球25個國家地區設置205個主機託管及數據中心的網路連接服務業者EQUINIX合作，其中包含整合VMware合作虛擬化應用，並且採用Dell、HPE、聯想等業者打造符合NVIDIA認證的EGX伺服器產品，以及NVIDIA打造的DGX SUPERPOD，而計費方式則會視企業打造人工智慧應用服務規模而定。

至於未來是否會與EQUINIX以外的網路連接服務業者合作，暫時還無法確認，NVIDIA表示現階段僅與EQUINIX合作，讓首波提供AI Launchpad Program平台方案可在多數地區上線使用。

而打造AI Launchpad Program平台方案的想法，NVIDIA主要協助企業以更簡單方式佈署人工智慧技術，透過NVIDIA旗下技術資源快速推動包含製造、零售、醫療，以及工廠、物業管理，以及交通樞紐等的數位化轉型。

企業端可以透過Base Command平台建構、測試人工智慧應用項目，並且透過Fleet Command平台佈署、管理人工智慧應用服務。而在EQUINIX網路服務架構之下，企業端可以選擇使用自建伺服器環境打造人工智慧應用服務，並且透過加密方式遠端佈署於EQUINIX旗下託管伺服器。

若企業端本身並未建置伺服器，亦可選擇透過VMware vSphere虛擬化方式於EQUINIX提供伺服器上建造服務，並且同樣藉由vSphere虛擬化方式將建造服務佈署在EQUINIX託管伺服器運作，藉此簡化企業端銜接人工智慧技術應用門檻，進而加速數位化轉型。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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