DHL攜手環球音樂推動「FAST-TRACK」音樂計畫 讓新興歌手站上全球舞台
全球物流業者DHL宣布與環球音樂 (Universal Music Group,UMG)合作，預計推出將全球歌手與粉絲連結的全新音樂計畫「FAST-TRACK」
「FAST-TRACK」為持續性的音樂計畫，將讓歌手與粉絲能更加貼近，並且透過音樂元素彼此連結，不僅將敘述歌手創作過程中背後故事，同時也協助歌手宣傳其創作音樂。
為了執行此項音樂計畫，UMG旗下的兩大傳奇錄音室：位於英國的Abbey Road Studios，以及位於美國的Capitol Studios將投入「Fast-Track」音樂計畫合作，並且藉由DHL全球物流資源快遞至粉絲手上。
而「FAST-TRACK」音樂計畫第一個合作歌手，將是出身自德國漢堡的創作歌手Zoe Wees，將透過「FAST-TRACK」音樂計畫舉辦其首場全球演唱會，並且從在地演出登上全球舞台，同時將由Abbey Road Studios將演出內容錄製成唱片，更可透過DHL將唱片運送至全球各地粉絲手上。
此項音樂計畫將在2021年，以及未來持續推廣，藉此創造更多誘人的文化與音樂時刻。接下來將由美國知名Capitol Studios合作錄音工作之餘，更計畫在2022年進駐亞洲，持續協助更多新興歌手從在地站上全球舞台。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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