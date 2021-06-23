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Tesla將舉辦人工智慧日 全球排名前5的超級電腦「道場」準備亮相？

聯合新聞網 / 楊又肇

除了強化車輛上的自駕應用算力表現，Tesla自然也同時加強雲端協同運算能力。而依照Tesla人工智慧與自動駕駛視覺總監Andrej Karpathy說明，目前已經建造算力可達全球排名前五位內的超級電腦，算力總計高達1.8 EFLOPS (每秒可計算1.8 x 1018次)表現。

除了用於輔助車輛即時運算，Tesla這座超級電腦同時也用於自動駕駛系統訓練，透過全球各地的Tesla車款回傳數據進行深度學習，藉此讓自動駕駛能持續精進。

Tesla先前已經公佈旗下超級電腦將以「道場」 (日文"Dojo")為稱，亦即取自可讓自動駕駛持續訓練而強大意思，而近期更公佈旗下第三座超級電腦細節，其中包含以8組NVIDIA A100組成單一節點，每組節點則配置80GB記憶體，並且以720組節點、總計5760組GPU打造超級電腦，另外則搭配總容量達10PB、每秒資料傳輸速率達1.6TB的NVMe SSD。

而接下來預計公佈的超級電腦「道場」，預期將會帶來更高算力表現。

依照Tesla執行長Elon Musk透露消息，表示將在未來近一個月內舉辦Tesla人工智慧日，屆時預期將會有更進一步有關「道場」的資訊公佈，預期將使Tesla車款能有更強大的雲端人工智慧算力支撐。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AI Tesla 超級電腦

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