與更多電信業者深度合作vRAN、邊緣運算 Intel持續推動5G連網應用

過去持續在5G連網應用有所布局的Intel，在此次MWC 2021期間更強調藉由旗下網路技術持續推動vRAN (虛擬無線接取網路)、邊緣運算等應用，同時也強調與眾多電信業者維持深度合作。

雖然目前不再參與手機端的行動網路技術競爭，但Intel仍計畫在筆電、邊緣運算等網路連接需求市場擴大發展布局，甚至近期也宣布藉由IPU設計擴展SmartNIC應用市場。

藉由旗下半導體技術，Intel表示在5G網路技術持續投入發展，並且與印度電信業者Reliance Jio、德國電信 (Deutsche Telekom)、美國網路服務業者DISH Wireless，以及網路技術新創業者Cohere Technologies等維持深度合作，藉此擴展旗下網路技術應用範疇。

除了本身Xeon Scalable系列處理器，Intel目前也藉由Agilex FPGA架構處理器、Ethernet 800系列網路卡，搭配Intel網路平台與Smart Edge軟體服務，藉此建構網路服務系統，並且協助推動數位化轉型，以及工業4.0等應用發展，另外也預期可加速物聯網應用服務成長。

同時，Intel也強調過去在5G網路技術應用加碼投資，接下來也將持續擴展旗下5G網路技術應用可能性，其中包含人工智慧、邊緣運算與更龐大的雲端應用服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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