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消息指三星有意重啟自主架構處理器設計 避免NVIDIA收購Arm產生潛在影響

聯合新聞網 / 楊又肇

2019年確定解散位於美國德州奧斯汀技術團隊，結束自主架構處理器設計研發後，三星目前轉與Arm深入合作半客製化設計方案，但近期卻再度傳出有意重啟自主架構設計業務。

相關消息表示，由於NVIDIA計畫以400億美元收購Arm，使得許多長期與Arm深入合作業者開始擔心未來特定技術資源可能掌握在NVIDIA手中，甚至造成Arm現有合作模式變調。由於三星與Qalcomm目前均採Arm半客製化方案打造處理器產品，因此也讓Qualcomm在內業者對於NVIDIA收購Arm感到擔憂。

因此除了Qualcomm日前確認收購處理器新創業者NUVIA，藉此強化本身自主架構設計能力，三星近期除了將與AMD合作RDNA2顯示架構設計，更傳出準備挖角曾任AMD及蘋果工程人員，藉此重啟本身自主架構設計處理器。

雖然同樣採Arm技術授權，但多數業者多半是以Arm指令集授權應用授權為主，並且配合自主架構設計發揮不同運算效能，例如早期Qualcomm投入打造的自主架構Krait等設計，或是三星後來自主設計的Mongoose，藉此在處理器產品創造不同使用體驗。

而此次傳出重啟自主架構設計業務，顯然三星也擔心NVIDIA收購Arm背後潛在影響，因此希望在與AMD合作顯示技術之餘，更可在CPU設計創造全新效能表現，以利在日後行動處理器算力應用競爭表現維持獨特優勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 處理器 NVIDIA Arm

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