屏蔽多個帳號 領英中國稱依法執行

過去幾周，陸續有數名駐點中國或台灣的記者與智庫研究員，收到來自社交媒體平台領英的郵件，表示由於他們的領英個人資料含有被禁止或是敏感的內容，所以他們的帳號丶留言以及動態將在中國境內被屏蔽。

根據加拿大智庫研究員寇謐將 (J Michael Cole) 本月初在推特上分享的截圖顯示，領英稱他個人資料的「出版作品」區塊含有被禁止的內容，所以他的個人丶留言與動態將無法在中國境內被呈現。領英在郵件中寫道：「如果你帳號出版作品區塊的信息的話，我們可以在中國境內審核其他用戶是否能查看你的個人資料。但是否更新資料的決定權仍在你身上。」

寇謐將在接受德國之聲訪問時表示，他曾寫過一系列與兩岸關系相關的書，而他個人在相關議題上支持台灣與民主的立場也是各界所熟知的，所以他懷疑領英決定在中國屏蔽他的個人資料，可能與這些資訊有關。

之前曾因批評中國的報導而被中國駐瑞典大使盯上的瑞典記者悠野（Jojje Olsson) 也在上周收到領英的郵件，表示他個人資料的「教育背景」區塊有被禁止的內容，所以他的個人資料將在中國境內被屏蔽。

悠野認為，領英的決定可能與他在「教育背景」區塊提到他曾在研讀中國近代歷史時，曾寫過一篇與天安門事件相關的報告有關。他告訴德國之聲：「領英的舉動顯示他們試圖讓用戶進行自我審查。就我的例子而言，他們希望我審查自己的學術背景，以便確保我能使用他們的服務。」

此外，美國有線電視網CNN駐北京的記者蔣欣 (Steven Jiang) 21日也在推特上分享了領英郵件的截圖，表示由於他個人資料的「榮譽獎項」區塊含有被禁止的內容，所以他的個人資料將在中國境內被屏蔽。他猜測，領英所指的內容與他剛得到艾美獎提名的新疆紀錄片有關。

領英回不去了?

領英在回應德國之聲相關提問時表示，該平台在中國的目標是要為中國的專業人士建立聯系，而他們很早便意識到他們在中國所營運的平台很可能要遵守中國政府對互聯網平台所提出的審查要求。

他們寫道：「為了給我們在中國和世界各地的會員創造價值，我們將在必要時執行中國政府對內容的限制。我們將繼續利用多種途徑，通知中國境內受影響的會員我們的做法。」

寇謐將認為，領英此舉代表他們承認因為中國嚴格的信息審查機制，該公司不得不做出相關的決定。他告訴德國之聲：「我不認為領英一開始就應該把自己放在這樣的位置上，但因為他們自2014年就這樣做了，所以他們處於非常艱難的處境。這種作法將為他們帶來聲譽上的損失。」

悠野則表示，領英的作法顯示他們害怕失去進入中國市場的渠道，所以他們為了滿足中國政府的要求而做出相關的努力。然而，他認為領英的作法與近期其他企業的作法是背道而馳的，因為近來有些企業開始拒絕迎合中國政府的要求。

寇謐將分析，對於已經與中國簽署審查相關協議的企業來說，他們很難違背協議的要求。他說，畢竟私營企業是追求利潤的實體，而中國對許多人來說是一個誘人的市場。他表示：「全世界的民主政府需要介入，以便讓尋求進入中國市場的公司在與中國政府的談判中不會孤立無援。」

悠野也認為，其他企業應該透過領英的例子了解到，一旦他們同意配合內容審查來討好中國政府，他們便沒有回頭路可走了。他向德國之聲表示：「中國政府對於審查的要求只會隨著時間而增加。」

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