現代正式持有Boston Dynamics 未來強化機器人等自動化應用發展

去年底確定以11億美元收購Boston Dynamics後，韓國現代 (Hyundai)稍早確認此筆交易正式完成，將持有Boston Dynamic約80%股權，其餘股權則由Softbank藉由旗下子公司間接持有。

Boston Dynamics是以製作仿生機器人聞名，不僅模擬人類雙腳行走時自動平衡，甚至讓機器人可做出跑酷、後空翻等驚人動作，其製作的四足機器人也能有相同動作表現，並且能配合影像識別等應用，藉此作為環境檢視、巡邏等應用。

最早時候，Boston Dynamics是從麻省理工學院獨立，並且在2013年由Google收購，2017則由Softbank從Google母公司Alphabet手中收購，但相關金額並未對外公開。而在去年則確認由現代以11億美元價格收購，預期推動現代旗下自動化生產能力，同時也能加強機器人技術發展布局。

由現代集團收購後，Boston Dynamics位於波士頓與矽谷辦公室依然會維持運作，以利持續對外招募人力，並且繼續洽談合作可能。

至於先前曾傳出現代將與蘋果合作車輛產品，目前持有Boston Dynamics機器人技術後，或許也有利於蘋果車輛設計。不過，目前現代是否仍與蘋果維持合作關係，似乎還很難確定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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